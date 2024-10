Bologna, febbre da Aston Villa. Biglietti polverizzati in pochi minuti

Seconda trasferta di Champions e secondo tutto esaurito fatto registrare dai tifosi rossoblù. Dopo Liverpool, Birmingham, casa dell’Aston Villa: martedì sera saranno 2.457 i bolognesi al Villa Park. La prevendita si è aperta ieri alle 12, riservata ai soli abbonati. La vendita libera, invece, sarebbe dovuta cominciare oggi: non c’è stato tempo. In pochi minuti i tagliandi disponibili per il settore ospiti sono andati bruciati (alle 13 il link per l’acquisto era già stato rimosso).

A Genova, per la trasferta di Marassi in programma sabato alle 15, saranno 500 i tifosi al seguito della squadra, per il big match di Champions praticamente il triplo.

Sarà esodo, anche se rispetto a quanto accaduto in occasione del viaggio a Liverpool, sono cambiate le modalità, un po’ per il fatto che Birmingham è a una sola ora circa di treno da Londra, sbarco che offre parecchie offerte di voli low cost, un po’ per quelle che furono le proteste dei tifosi qualche settimana per l’impossibilità di reperire biglietti per Anfield: questa volta sono stati riservati meno tagliandi al tifo organizzato. Se per Liverpool partirono 6 voli charter (tre del Cbc e tre dei gruppi), con la metà circa dei 3000 biglietti disponibili prenotati prima dell’apertura della prevendita, questa volta a ieri risultavano organizzati due soli charter da 180 posti, per un totale di 360 presenti, in buona parte dei gruppi della curva, con prezzo del charter da 590 euro a persona, il meno caro dispetto ai charter organizzati a Liverpool. A questo prezzo, ovviamente, ci sono da aggiungere i 60 euro del biglietto acquistato in prevendita, ovviamente. Ad ogni tifoso è stato consentito di acquistare fino a 2 tagliandi e non 4, come in occasione della trasferta di Anfield, con il Bologna che ha spuntato 200 posti in più rispetto ai circa 2200 indicati come settore ospite dal club inglese. Vietato l’acquisto di tagliandi in altri settori che non siano quello ospiti, per i bolognesi.

Tra le informazioni pubblicate ieri dal Bologna sul proprio sito ufficiale in relazione alla prossima trasferta di Champions, è infatti riportato come "Qualsiasi sostenitore ospite identificato nelle aree riservate ai tifosi di casa di Villa Park sarà espulso dallo stadio". Altra informazione utile è quella relativa all’indicazione di pranzare e cenare in centro città, "dal momento che non ci sono locali nell’area intorno al Villa Park disposti ad accettare tifosi ospiti". Dati i numerosi divieti (compresi quelli di fumo e consumo di alcolici che possono portare all’espulsione) previsti è comunque consigliato consultare le info utili fornite dall’Aston Villa al Bologna per i propri tifosi, anche sui percorsi consigliati per l’accesso al Villa Park. Bologna si prepara all’esodo europeo. Prima, però, una gara fondamentale per il campionato, con 500 tifosi al seguito.