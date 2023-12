Bologna Fc, Freuler: “Bene l’entusiasmo, ma teniamo i piedi per terra”

Bologna, 29 dicembre 2023 – Da condottiero dell’Atalanta in versione europea a colonna di un Bologna che si sta scoprendo grande, partita dopo partita. Remo Freuler, ritornato in Italia dopo l’esperienza inglese col Nottingham, si sta prendendo i rossoblù partita dopo partita, a suon di prestazioni di livello: “Stiamo vivendo un momento magico, abbiamo battuto tre grandi squadre – racconta lo svizzero a Bfc Week – è stata una settimana perfetta e un Natale molto bello”. Il riferimento è, chiaramente, alle vittorie contro Roma, Inter e Atalanta: “Quella contro i nerazzurri è stata una gara per me molto speciale, ho vissuto tanti anni a Bergamo e lì ho ancora molti amici. È stato strano vederli come avversari, ma il campo è il campo”.

Un salvataggio miracoloso contro l’Atalanta e un passaggio illuminante contro la Roma, che ha dato il là alla rete di Moro: “Difficile richiedere movimenti del genere, se vedi lo spazio ci vai. Beukema mi ha dato un pallone fantastico. Io provo a fare il mio, alcune cose mi vengono meglio di altre”. Per chiudere l’anno l’Udinese, domani, alle 15: “Anche se quest’anno ha avuto qualche difficoltà rimane una squadra forte, non esistono partite facili. Dobbiamo capire i loro punti deboli e sfruttarli”. La chiusura è sull’Europa: “In spogliatoio non se ne parla. Va bene l’entusiasmo, ma noi dobbiamo rimanere coi piedi per terra. Pensiamo partita per partita”. Thiago Motta docet.

Intanto, in vista della gara contro l’Udinese, esclusione che suona come una sirena di mercato: nell’elenco dei convocati non è stato infatti incluso Kevin Bonifazi, oramai ai margini della squadra e sempre più in procinto di salutare Bologna nella prossima sessione di calciomercato. L’ex Spal e Torino interessa a un paio di squadre di Serie A, e un suo addio – anche in virtù del suo impiego, con una sola presenza in campionato in questa stagione – sembra sempre più vicino.