Il Bologna ci prova ma l’Inter è un’armata imbattibile: ko e niente fuga Champions

Bologna, 9 marzo 2024 - Il Bologna si ferma dopo sei vittorie consecutive: niente fuga Champions, l'Inter si conferma armata imbattibile di granitica solidità. Inter da dieci: come i successi consecutivi in campionato della squadra di Inzaghi, che sa solo vincere.

La fuga scudetto continua, con Bisseck che regala il gol che spiana la strada al +18 sulla Juventus. Niente fuga Champions, invece, per il Bologna, che era risultato spesso avversario tabù per i nerazzurri: aveva vinto le ultime due gare casalinghe con l'Inter, spianando la strada allo scudetto del Milan di due anni fa, aveva fatto fuori dalla Coppa Italia l'Inter a dicembre ed era passato indenne a San Siro in campionato (2-2). Ma non questa volta: dopo sei vittorie consecutive la squadra di Thiago Motta perde in casa: non succedeva al 21 agosto e non riesce ad allungare ulteriormente su Roma e Atalanta, in campo domani.

Comunque vada il Bologna rimarrà al quarto posto: l'Inter è troppo anche per la squadra più in forma del momento dopo i nerazzurri.

L'Inter parte accorta, con Calhanoglu, Acerbi e Thuram titolari per ritrovare minuti in vista della sfida di Champions di Madrid di mercoledì, mentre Motta offre la prima chance da titolare a Odgaard nel tridente, e preferisce Lucumi a Calafiori in difesa e Aebischer a Fabbian in mediana. L'Inter lascia il possesso, ma non occasioni ai rossoblù se non su corner di Saelemaekers: ma Carlos Augusto è bravo a murare Kristiansen nell'area piccola. Poi sale il pressing nerazzurro, il Bologna sbaglia qualcosa di troppo in palleggio e arrivano le occasioni: Kristiansen perde palla in area di rigore, Thuram innesca Barella che si divora il vantaggio a tu per tu con Skorupski, bravo a metterci il corpo. Darmian, invece, sfiora il palo. L'Inter cresce e al minuto 37 passa, con l'incursione di Bastoni e il cross di prima intenzione: Bisseck ruba il tempo a Saelemaekers e di testa, in tuffo porta in vantaggio l'Inter. Il Bologna cresce nella ripresa come d'abitudine. Posch sfiora il pari con un tiro cross, dopo sovrapposizione e tacco di Odgaard. Zirkzee si accende, ma un paio di conclusioni vengono murate dalla difesa e da Freuler. inzaghi cambia e mette dentro Asllani, Frattesi, Arnautovic e Dumfries, per ritrovare benzina a centrocampo e risparmiare qualche uomo per mercoledì. L'inerzia però resta per il Bologna, che ci prova anche con Ferguson da fuori alla mezzora, sfiorando il palo. Piovono anche palloni in area dagli esterni, ma l'Inter conferma di avere la miglior difesa del campionato: non si passa: Bisseck, Acerbi e Bastoni sono insuperabili e al minuto 78 Zirzkee si fa ipnotizzare da Sommer a tu per tu. C'è un'occasione anche per l'argentino Castro, all'esordio in casa Bologna negli ultimi dieci minuti al posto di Zirkzee, ma spara alto. Il Bologna ci prova, se la gioca alla pari ma non sfonda. L'Inter è imbattibile e continua la fuga. Il Bologna si ferma, confermando però che ci sarà da fare i conti con i rossoblù fino in fondo, per il quarto posto e l'Europa.

Il tabellino

Bologna-Inter 0-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen, Aebischer (24' st Moro), Freuler, Odgaard (34' st Orsolini), Ndoye, Ferguson, Saelemaekers (29' st Ndoye), Zirkzee (34' st Castro). (23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 4 Ilic, 16 Corazza, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 17 El Azzouzi, 80 Fabbian, 82 Urbanski). All.: Motta.

Inter (3-5-2): Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella (35'st Klaassen), Calhanoglu (16' st Asllani), Mkhitaryan (16' st Frattesi), Augusto (1'st Dumfries), Thuram (21' st Arnautovic), Sanchez. (12 Di Gennaro, 77 Audero, 6 De Vrij, 28 Pavard, 32 Dimarco, 17 Buchanan, 10 Martinez). All.: Inzaghi.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Reti: nel pt 37 Bisseck.

Note – Angoli: 6-2. Recupero: 1' e 5'. Ammoniti: Zirkzee, Freuler per gioco scorretto; Klaassen per comportamento non regolamentare. Spettatori: 30.204.