Bologna Juve, ecco quando si giocherà la partita

Bologna, 10 maggio 2024 – Bologna, conto alla rovescia per la partita contro la Juve. Quando si gioca? La data c’è: si scende in campo lunedì 20 maggio, alle 20,45. Poi i bianconeri mercoledì 15 affronteranno l’Atalanta nella finale di Coppa Italia a Roma. A breve partirà la prevendita dei biglietti, secondo modalità che il club rossoblù ha preparato da giorni e che dovrebbero prevedere un ‘antipasto’ di prelazione per gli abbonati rossoblù.

Invece, quanti tifosi rossoblù ci saranno a Napoli? Non è escluso che i numeri della presenza rossoblù siano più corposi dei 1.500 annunciati, visto l’andamento spedito della prevendita.

In assenza di un dato ufficiale comunicato dal Napoli si stima una forbice che va dai millecinquecento ai (quasi) duemila bolognesi.