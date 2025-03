Bologna-Lazio: quinto posto in palio, ma con profumo di Champions, formazioni e orari tv

Bologna 15 marzo 2025 – Sulla carta sono solo tre punti, come quelli che assegnano tutte le partite, ma a livello psicologico la sfida dello stadio Renato Dall'Ara vale molto di più. La Lazio quinta in classifica, fa visita al Bologna sesto in una gara che potrebbe portare una delle due a sconfinare in zona Champions League con il giusto incastro di risultati nel weekend. Il grande stato di forma dei rossoblù, sempre più simili a quelli che lo scorso anno riuscirono effettivamente a compiere l'impresa approdando nella massima competizione continentale. Dall'altra parte la forza dei biancocelesti, nonostante una condizione di certo meno ottimale rispetta a quella con cui aveva concluso il 2024. Questo e molto di più è la sfida delle ore 15 di domenica 16 marzo 2025, valevole per il ventottesimo turno di Serie A.

Come scritto in precedenza, i felsinei sono tra le squadre più in forma del campionato italiano. Nel 2025 gli emiliani hanno patito una sola sconfitta, Champions League e Coppa Italia comprese, mettendo in atto una splendida risalita in classifica. Ora con 50 punti in graduatoria, i rossoblù hanno agganciato proprio il trenino di Juventus e Lazio in piena lotta per il quarto posto. Vincenzo Italiano partita dopo partita sta smontando tutti i dubbi e le perplessità di una piazza esigente che non vuole considerare quello dello scorso anno come un exploit isolato. Il tecnico siciliano ha dato ai felsinei un'identità nuova e forte, che la squadra ha recepito fin da subito, cominciando ora a mostrarne tutta la forza. Reduci da tre successi consecutivi, i bolognesi sono la seconda migliore formazione della Serie A nel 2025, con ben 22 punti ottenuti in 11 gare, dietro alla sola Roma. L'obiettivo Europa è dichiarato da parte del Bologna, ma questi ultimi risultati puntano all'Europa più bella, quella delle stelle e della musica più riconoscibile del calcio globale.

Proprio come i rossoblù però anche i biancocelesti sognano in grande e se c'è una cosa che Marco Baroni ha dimostrato fin qui nella sua parabola sulla panchina laziale, è come questa squadra abbia tutte le carte in regola per riportare in Champions League la Lazio. Giovedì, nonostante un avversario ostico, il tecnico nella sua stagione di debutto da allenatore a livello internazionale, ha strappato il pass per i quarti di finale, un turno che i laziali non raggiungevano in ambito Uefa dalla stagione 2017-18. A questo si somma anche un grande campionato, dove solo nelle ultime settimane la squadra ha lasciato il quarto posto in favore della Juventus. L'obiettivo però è chiaro: vincere in Europa come in patria per tornare in Champions dalla porta principale, tramite quarto posto in Serie A, o dalla passerella dei campioni vincendo l'Europa League. La sfida del Dall'Ara in questo senso è una grande prova di maturità per i capitolini, i quali devono far fronte ad alcuni giocatori non al 100%, prima di raggrupparsi durante la pausa Nazionali.

La designazione dell'Aia per questa sfida tra Bologna e Lazio, valevole per la ventottesima giornata di Serie A, ha decretato come sarà Andrea Colombo della sezione di Como a dirigere la gara dello stadio Dall'Ara. Il fischietto lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Bahri, con quarto uomo Perenzoni e addetti VAR Paterna e Meraviglia. Direzione numero 24 della sua stagione, la numero 12 in Serie A, a cui ne aggiunge 3 di Serie B, 1 di Supercoppa Italiana, ben 5 a livello internazionale nel campionato Sudamericano Under 20, a cui ne aggiunge 3 a livello Uefa, tra Conference e Nations League oltre alle amichevoli della Nazionali. Sono tre i precedenti tra il direttore di gara e il Bologna, con un bilancio perfettamente equilibrato da parte dei rossoblù, con un 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Sono invece 8 gli incroci tra i capitolini e il fischietto lombardo, con uno score eccellente per la Lazio da 5 vittorie e 3 pareggi.

Probabili formazioni

Due ballottaggi veri e tante certezze per Vincenzo Italiano nella sfida contro i biancocelesti. Davanti a Skorupski la linea a quattro vedrà la coppia di centrali composta da Beukema e Lucumí, mentre i veri dubbi sono sulle corsie. Calabria e De Silvestri si contendono la fascia di destra, mentre Miranda e Lykogiannis quella di sinistra, con i primi favoriti sui secondi. In mediana Freuler è la sicurezza, mentre al suo fianco Ferguson è davanti a Pobega nel ballottaggio in mediana. Le certezze vere sono però in attacco per il tecnico felsineo: Castro sarà la prima punta, supportato in trequarti da Orsolini, Odgaard e Ndoye.

Baroni recupera Nuno Tavares in difesa e lo schiererà a sinistra nel suo ruolo di terzino, sul lato opposto Lazzari sembra aver superato Marusic nel ballottaggio, mentre Gila e Romagnoli comporranno il centro della difesa davanti a Provedel. Guendouzi e Rovella sarà la coppia in mediana, mentre Isaksen, Dia e Zaccagni comporranno la trequarti tipo della formazione capitolina. In avanti tornerà titolare anche in Serie A, dopo la sfida di giovedì in Europa League, il Taty Castellanos.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Vincenzo Italiano.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Marco Baroni.

Dove vedere la partita

La partita fra Bologna e Lazio dello stadio Renato Dall'Ara, valevole per la ventottesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 15 di domenica 16 marzo 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 14:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Riccardo Mancini e Alessandro Budel.