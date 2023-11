Bologna-Lazio, Thiago Motta: “Avere Saputo con noi è un plus”

Bologna, 2 novembre 2023 – L’elogio del presidente: “Avere Saputo con noi è sempre un plus”. Firmato, Thiago Motta. Che si sbilancia sulla presenza sempre più continua del patron rossoblù, nel giorno in cui a Casteldebole si respira aria di Bologna-Lazio, in programma per domani sera al Dall’Ara: “Vedere Saputo contento – prosegue Motta – porta un cambiamento che fa bene a tutti”.

Un Bologna che arriva alla gara contro i biancocelesti dopo la vittoria in Coppa Italia ai danni del Verona, ma Thiago non si sbilancia: “Dalla gara di martedì ho avuto buone indicazioni, giocherà chi sta meglio. La Lazio? Una grande squadra, con un grande allenatore. Di loro non ho timore, ma rispetto”.

E, a proposito di chi sta bene, Thiago recupera due pedine importanti per la difesa: Jhon Lucumì e Sam Beukema, entrambi convocati per la gara di domani sera. La retroguardia torna a respirare, da un punto di vista numerico, e Thiago lo sa: “Beukema e Lucumì sono in condizione di partecipare”. Ma l’ultima parola spetta a Motta, che come al solito predica calma: “Per ogni allenatore la partita importante è la prossima”. Leggasi: Lazio. Ormai un mantra a Casteldebole.

I convocati di Thiago Motta

Questi i convocati del Bologna per la gara di domani sera (ore 20.45) contro la Lazio

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Bonifazi, Calafiori, Corazza, Kristiansen, Lucumì, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Karlsson, Ndoye, Orsolini, Saelemaekers, Van Hooijdonk, Zirkzee.