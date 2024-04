Bologna ancora a secco: contro il Monza finisce 0-0

Bologna, 13 aprile 2024 – Secondo 0-0 consecutivo per il Bologna, che si conferma estremamente solido in difesa ma che ancora una volta non trova la via del gol contro il Monza. La partita la fa la squadra di Thiago Motta, anche se la chance più ghiotta della partita probabilmente ce l’ha quella di Palladino con Colpani. Sorprendente la scelta del tecnico rossoblù di non effettuare nemmeno un cambio, ad eccezione di quello obbligato per infortunio di Ferguson.

Le scelte di Motta e Palladino

Motta lascia a riposo il diffidato Calafiori in vista della Roma: gioca Beukema in difesa al fianco di Lucumi, con Posch e Kristiansen sulle fasce. In mediana Aebischer vince il ballottaggio con Fabbian e completa il reparto assieme agli intoccabili Freuler e Ferguson. Davanti pesa l’assenza per squalifica di Saelemaekers: c’è Urbanski e non Ndoye dal 1’, con lui confermatissimi Zirkzee e Orsolini. Nel Monza partono fuori sia Maldini che Valentin Carboni sulla trequarti, spazio a Colpani con il rientrante Pessina alle spalle di Djuric. Sugli esterni fiducia a Zerbin e Birindelli, con Akpa Akpro e Bondo titolari in mediana. In difesa ci sono Izzo, Marì e Andrea Carboni.

Meglio il Bologna

Ritmi elevati sin da subito, anche se il primo vero tiro in porta arriva al 19’: ci prova Orsolini direttamente da calcio di punizione, attento Di Gregorio che con una mano alza sopra la traversa la traiettoria. Al 25’ altra grande chance mancata per il Bologna, e i protagonisti sono sempre loro due: giocata super di Orsolini che scappa sulla fascia destra, rientra e calcia sul secondo palo con il mancino, decisivo Di Gregorio che si tuffa e devia in corner. Reazione Monza al 28’: Carboni scende sulla corsia sinistra e cerca un compagno a centro area con un passaggio rasoterra, un paio di rimpalli indirizzano il pallone verso la porta di Skorupski, che è bravo a respingere con un intervento istintivo. Al 40’ occasione per Ferguson su corner battuto da Orsolini: destro di prima intenzione che si spegne di poco a lato.

Altro 0-0 per i rossoblù

La ripresa inizia con una colossale chance per il Monza: Pessina allarga per Zerbin, cross sul secondo palo dell’ex Napoli per Colpani che dal limite dell’area piccola si coordina per calciare con il mancino di prima intenzione ma spedisce incredibilmente alto. Il Bologna si ributta in avanti al 54’: Orsolini inventa per l’inserimento di Ferguson che si trova a tu per tu con Di Gregorio, bravo il portiere del Monza in uscita a chiudere lo specchio della porta allo scozzese. Ancora Bologna all’attacco al 69’: Posch in verticale per Orsolini, stop sensazionale e sinistro improvviso del 7 rossoblù, attento Di Gregorio sul suo palo. La formazione di Thiago Motta continua nel suo forcing alla porta del Monza, ma senza effetto: al Dall’Ara finisce 0-0.