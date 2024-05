Bologna a Napoli per il match point Champions, Thiago Motta: "Vogliamo fare la Storia"

Bologna, 9 maggio 2024 - Primo match point Champions per il Bologna. La squadra di Thiago Motta potrebbe già staccare il pass per la massima competizione europea questo weekend: per farlo, i rossoblù devono vincere al Maradona di Napoli sabato e aspettare l'esito di Atalanta-Roma domenica. Se i giallorossi dovessero perdere o pareggiare a Bergamo, allora potrà già partire la festa sotto le Due Torri.

Il tecnico rossoblù in conferenza stampa ne è consapevole: "Perché no, abbiamo già scritto la storia di questo club e ora vogliamo la Champions. Ma il Napoli è una partita importante come tutte le altre: affrontiamo una squadra forte, che l'anno scorso ha vinto lo scudetto. Arriviamo a questa gara molto bene: liberi di testa e freschi di gambe. A prescindere da come finirà i ragazzi hanno fatto un grandissimo campionato. La pressione continua a non esserci per noi, ma solo per le altre squadre". Anche perché il Bologna è padrone del proprio destino come non mai.

La visita di Spalletti

Ieri la visita del ct Luciano Spalletti a Casteldebole: un confronto prezioso con Thiago, e la possibilità di osservare da vicino Orsolini, Calafiori e Fabbian in vista dell'Europeo: "Abbiamo parlato di calcio e dei ragazzi che hanno la possibilità di giocare in nazionale. E' un allenatore che ha fatto una grande carriera e penso sia importante ascoltare per prendere spunti su come arrivare e rimanere ad alti livelli. Siamo stati molto felici della sua visita: è stata una bellissima giornata".

I tifosi

Il Maradona potrebbe essere teatro di un’impresa storica per la storia del Bologna e anche per questo i tifosi hanno bruciato subito i biglietti del settore ospiti. I ragazzi di Thiago Motta avranno ancora i supporters rossoblù dalla loro parte in trasferta: "I tifosi hanno sempre trasmesso una grande energia – continua il tecnico – e i miei ragazzi quando non vincono sono arrabbiati, ma devono sempre avere la testa alta. Guai a loro se non ce l'hanno”.

Nessun rammarico, però, sul pareggio di Torino: “Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra che in casa era molto difficile da affrontare. Continueremo a dare tutto per la nostra gente, che sa bene quello che hanno fatto questi giocatori durante tutta la stagione".

Real Madrid-Bayern Monaco

Nessun pensiero rivolto al futuro, nemmeno l’acquolina in bocca che può venire guardando Real Madrid-Bayern Monaco in tv: “Sul mio rinnovo non ci sono novità, quando ci saranno le saprete. La testa è soltanto al Napoli. Real-Bayern? E’ stata una bellissima partita, ma noi siamo il Bologna e dobbiamo pensare a fare una grande prestazione al Maradona, giocando il nostro calcio e far felice i nostri tifosi. Andare in Champions non era nei piani, quindi la pressione è sugli altri”.