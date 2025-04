Bologna-Napoli: Sfida Cruciale al Dall'Ara per la Corsa Scudetto

Proseguire il momento magico, è l’obiettivo del Bologna che ha nel mirino il terzo posto, ma che è chiamato pure a guardarsi le spalle in virtù di un calendario in salita. Ma ha il passo dello scalatore, la squadra di Italiano, risalita da novembre a oggi fino al quarto posto. Il tutto al cospetto di un Napoli che cerca una sterzata per riaprire la corsa scudetto.

Il Bologna è la squadra più in forma delle ultime 5 partite: 15 punti, prima nella classifica parziale insieme con la Roma, ma davanti per differenza reti, insomma la migliore di tutte. Ed è la seconda squadra migliore della serie A nelle ultime 10 partite.

E il Napoli? Secondo per rendimento nelle ultime 15 partite, nelle ultime 5 è precipitato al settimo: ma in caso di blitz risalirebbe a -1 dall’Inter e in pienissima corsa salvezza.

Partita fondamentale: e sarà tutto esaurito al Dall’Ara, con circa 5mila tifosi partenopei previsti a sostegno degli azzurri, che ritrovano McTominay nel centrocampo a tre con Anguissà e Lobotka, a sostegno di un tridente con Politano, Lukaku e Neres.

La squadra di Conte, con l’imbattuto Stellini in panchina al Dall’Ara data la squalifica del capo allenatore, dovrebbe ripartire dal 4-3-3, in un periodo di eterno ballottaggio tra il 3-5-2 con il bolognese Raspadori spalla del belga Lukaku e il tridente.

Il Bologna, invece, dubbi non ne ha: l’identità è chiara, quel 4-2-3-1 attorno al quale ha dato la svolta alla stagione a partire dalla trasferta con il Genoa di novembre. E paiono esserci pochi dubbi di formazione. Italiano dovrebbe puntare sul Bologna dei titolarissimi.

Castro è favorito su un Dallinga che dopo Empoli ha dovuto lavorare due giorni a parte, per il riacutizzarsi della pubalgia: probabile staffetta, comunque tra i due, considerato che l’argentino è tornato in gruppo venerdì, dopo 9 giorni di stop per la contusione rimediata all’alluce del piede destro.

L’altra novità riguarda la corsia destra di difesa, dove Holm è favorito su De Silvestri, a causa del forfait di Calabria che punta a tornare tra i convocati in vista delle sfide con Inter o Empoli (semifinale di ritorno). Per il resto, dati anche i 6 giorni di recupero dalla gara di martedì con l’Empoli, non dovrebbero esserci novità di formazione: ovvero Skorupski tra i pali, Beukema e Lucumi al centro, Miranda a sinistra, Freuler e Ferguson in mediana, Orsolini, Odgaard e Ndoye sulla trequarti.

Italiano comunicherà i convocati solo dopo la rifinitura di questa mattina: perché la speranza è quella di recuperare Casale dal problema muscolare al polpaccio, ma anche in caso contrario avrà armi e uomini per cambiare spartito a gara in corso.

Marcello Giordano