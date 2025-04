Bologna-Juve: corsa ai biglietti per colorare il Dall'Ara di rossoblù

Parola d’ordine: colorare lo stadio di rossoblù. E il sottotitolo dell’appello non è una discriminazione territoriale, bensì di tifo: far finire il minor numero di biglietti possibile nelle mani dei tifosi bianconeri.

Bologna-Juve del 4 maggio al Dall’Ara (calcio d’inizio alle 20,45) ha già i connotati della partita che vale una stagione. E la prevendita da ieri è una caccia selvaggia al tagliando. Il club rossoblù ha riservato due giorni di prelazione agli abbonati, che possono acquistare fino a un massimo di 4 biglietti.

La corsa è cominciata ieri, con qualche intoppo sui canali di vendita on-line che però non ha scoraggiato i più. Gli abbonati che sono rimasti a secco potranno rimediare fino alle 22 di oggi ed è probabile che in serata il club comunichi un dato parziale di prevendita. L’invito categorico partito dai tifosi è quello di non acquistare tagliandi per amici o parenti, a vario titolo, bianconeri.

Col Napoli in parte è successo, con l’Inter assai di meno (e infatti la notte di Pasqua il Dall’Ara era quasi tutto rossoblù). In ogni caso prima c’è la Coppa Italia con l’Empoli, sfida che andrà in scena domani alle 21 e alla quale dovrebbe assistere anche il presidente Saputo, annunciato di ritorno sotto le Due Torri in queste ore dopo una Pasqua trascorsa in famiglia (e davanti al televisore per festeggiare l’impresa rossoblù).

Per la notte di Coppa con l’Empoli restano in vendita solo biglietti di tribuna e curva ospiti (che sarà quasi deserta), mentre è già aperta da giorni la prevendita per la trasferta di campionato in casa dell’Udinese di lunedì 28 aprile.

m. v.