Bologna-Napoli: Skorupski si infortuna, Ndoye salva il pareggio

Skorupski 6 La sua partita dura appena 24 minuti: il tempo di arrendersi all’incursione micidiale di Anguissa su cui si procura il guaio muscolare che lo costringe ad abbandonare la gara.

Holm 6,5 Comincia al galoppo neutralizzando per due volte Neres. Prima dell’intervallo manda in porta Politano. Nel finale indovima una formidabile ‘frustata’ di testa ma Scuffet gli nega il gol. Partita in crescendo.

Beukema 7 Un po’ timido all’inizio, giganteggia nella ripresa quando mette la museruola a Lukaku.

Lucumi 6 Lukaku nel primo tempo lo sovrasta, anche al 18’ quando Anguissa firma l’1-0. La riscossa nella ripresa quando il colombiano non sbaglia una giocata.

Miranda 7 Tenta il placcaggio in extremis su Anguissa, ma non gli riesce. La genialata della palla per Odgaard che vale l’1-1 di Ndoye è un pezzo d’autore.

Freuler 7 Nel primo tempo patisce il dinamismo del centrocampo del Napoli. Ma è lui, al 64’, a conquistare il pallone che porta all’1-1. E nel finale si mangia gli avversari.

Aebischer 6 Titolare in extremis per il forfait in fase di riscaldamento di Ferguson, al 49’ il suo destro mette paura a Scuffet. Dà equilibrio alla squadra nella ripresa.

Orsolini 6 Per trovare spazio con il sinistro magico deve allargarsi in zolle non sue. Nella ripresa spara alto di poco l’unica palla che poteva convertire in gol. In buona sostanza: pochi colpi, tanto sacrificio.

Odgaard 7 Primo tempo da fantasma, ripresa leonina. L’assist feroce per il gol di Ndoye è un capolavoro di forza e geometria. Dopo l’intervallo occupa tutte le zone dell’attacco risultando imprendibile per i difensori di Conte.

Ravaglia 6,5 Entra a freddo e si fa trovare pronto. Due ottimi interventi nel primo tempo (su McTominay e Politano), un altro provvidenziale nel finale sul flipper Raspadori-Olivera. Reattivo anche nelle uscite.

Cambiaghi 6,5 Fa subito ammonire Olivera.

Castro 5,5 Vivace, ma è in ritardo sul potenziale 2-1: con un pizzico di lucidità in più poteva fare il gol da tre punti.

Fabbian sv Da il cambio a uno stremato Odgaard.

Dominguez sv Gli basta poco per accendersi.

Allenatore Italiano 7 Subisce il Napoli fino all’intervallo, ma poi ritrova il suo Bologna che nella ripresa cancella gli azzurri dal campo. E’ il pilota di una squadra dal calendario impossibile, ma se l’inizio è questo le speranze Champions sono ben riposte.

Voto squadra 7

Massimo Vitali