Bologna pronto a sfidare il Torino, Motta alle prese con le assenze e i recuperi in vista della quartultima di campionato

Non c’è riposo per il Bologna. La squadra di Motta sarà chiamata a tornare in campo venerdì alle 20.45 nell’anticipo della quartultima di campionato sul campo dell’Olimpico di Torino e allora questa mattina sarà già tempo di tornare al campo per iniziare la marcia di avvicinamento ai granata. La squadra si dividerà tra defaticante, recupero e campo, specie per chi ha avuto meno spazio o non ne ha avuto affatto con l’Udinese. Anche perchè il tecnico dovrà fare i conti con la squalifica di Beukema in difesa: quasi certo l’impiego di Calafiori (diffidato e risparmiato ieri), in coppia con Lucumi, con le conferme di Kristiansen e di Posch, ieri sostituito e affaticato. Ottimismo sul recupero di Odgaard. Restano tra i diffidati anche Kristiansen, Lykogiannis e Ndoye, oltre a mister Motta. Tutti dettagli con cui fare i conti per stilare l’undici che dovrà affrontare il Toro, prima di Napoli, Juve e Genoa.