Bologna-Salernitana 3-0, in gol Orsolini, Saelemaekers e Lykogiannis

Bologna, 1 aprile 2024 – E’ la giornata dei pesci d’aprile, ma il Bologna non ha nessuna voglia di scherzare. E lo fa capire bene anche alla Salernitana: finisce 3-0 per i rossoblù, a segno Orsolini e Saelemaekers nel primo tempo e Lykogiannis nella ripresa. Mai in partita la formazione di Colantuono sempre più ultima, quella di Thiago Motta invece si porta a soli due punti dalla Juventus terza in classifica.

Le scelte di Motta e Colantuono

Thiago Motta recupera Zirkzee ma non lo rischia dal 1’: c’è Odgaard al centro dell’attacco, ai suoi lati Orsolini e Saelemaekers vincono il ballottaggio con Ndoye. In mediana la sorpresa è Aebischer: gioca lui e non Fabbian insieme a Freuler e Ferguson. Out Beukema per infortunio in difesa: spazio a Calafiori e Lucumi da centrali, con Posch a destra e Lykogiannis a sinistra. La prima Salernitana di Colantuono si appoggia a Simy in attacco, alle sue spalle Tchaouna, Candreva e Bradaric. A centrocampo maglia da titolare per Basic e Maggiore, in difesa Pierozzi, Pirola, Manolas e Pellegrino.

Doppio vantaggio Bologna

Dopo meno di un quarto d’ora il Bologna è già in vantaggio: magia di Orsolini che aggancia alla perfezione un lancio di 30 metri di Calafiori, rientra sul suo mancino e disegna una parabola a giro sul secondo palo che non lascia scampo a Costil. Reazione immediata della Salernitana: errore in uscita del Bologna, ne approfitta Simy che si presenta a tu per tu con Ravaglia e cerca di bucarlo con il destro, attento il portiere rossoblù che respinge in corner. Come da previsione è la formazione di Thiago Motta a fare la partita, un copione che si trasforma in concretezza al 44’ quando arriva la rete del 2-0: recupero offensivo e palla per Saelemaekers, il belga punta l’area di rigore e calcia con il collo esterno destro senza lasciare scampo a Costil.

Lykogiannis mette la ciliegina sulla torta

Nel secondo tempo il monologo rossoblù continua, anche se è la Salernitana ad andare per prima vicina al gol: Tchaouna riceve sulla destra da Candreva, punta Lykogiannis e con il sinistro prova a sorprende Ravaglia sul secondo palo, palla fuori di pochissimo. Il Bologna sfiora il tris al 67’ con i due nuovi entrati, Zirkzee e Ndoye: giocata dell’olandese in area di rigore e cross basso sul secondo palo per lo svizzero, per un niente manca l’impatto con il pallone. All’80’ chance colossale per la Salernitana: Simy imbuca per l’inserimento di Candreva in area di rigore, destro a botta sicura del capitano granata salvato da uno strepitoso intervento di Ravaglia. In pieno recupero il Bologna la chiude: uno-due tra Lykogiannis e Saelemaekers, destro preciso del greco che pizzica il palo e finisce in rete. È l’ultima emozione del match: il Bologna batte la Salernitana 3-0 e si porta a sole due lunghezze dalla Juventus terza in classifica!

ANDREA TREZZA