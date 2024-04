Saelemaekers salva il Bologna: contro l’Udinese finisce 1-1

Bologna, 28 aprile 2024 – Un Bologna meno brillante del solito viene fermato in casa dall’Udinese. Un pareggio che per come si era messa la partita va considerato come un risultato positivo: con i bianconeri avanti di un gol (di Payero) e i rossoblù in inferiorità numerica per via dell’espulsione di Beukema, è servito un calcio di punizione di Saelemaekers (ma che errore di Okoye) per consentire al Bologna di uscire dal campo con un punto.

Le scelte di Motta e Cannavaro

Motta conferma in blocco l’undici titolare protagonista del trionfo di Roma di lunedì con una sola eccezione: Calafiori si riaccomoda in panchina in favore di Kristiansen, con lui in difesa spazio a Lucumi, Beukema e Posch. In mediana ancora El Azzouzi al posto dell’infortunato Ferguson, completano il reparto Aebischer e Freuler. Davanti nuova panchina per Orsolini: gioca Ndoye insieme a Zirkzee e Saelemaekers. Nell’Udinese giocano Samardzic e Pereyra alle spalle dell’unica punta Lucca, in mediana tocca a Walace e Payero con Kamara e Ehizibue da esterni, in difesa spazio a Kristensen, Bijol e Perez.

Un lampo di Payero

Il copione della gara è chiaro fin da subito: il Bologna attacca e fa la partita, l’Udinese difende compatta e tenta di rendersi pericolosa in ripartenza. Un approccio alla gara che almeno nella prima mezz’ora paga per i friulani, che non rischiano praticamente nulla e anzi vanno vicini al vantaggio al 26’: Pereyra imbuca per il taglio di Ehizibue alle spalle della difesa, l’esterno bianconero arriva in area di rigore e cerca un assist al centro anziché tirare, in qualche modo se la cava la retroguardia rossoblù. Primo timido tentativo di attacco del Bologna al 43’: Zirkzee cerca di liberarsi al limite dell’area di rigore e calcia in porta, destro deviato che termina largo rispetto alla porta difesa da Okoye. In pieno recupero l’Udinese la sblocca: errore di Freuler in uscita, ne approfitta Samardzic che imbuca per Lucca, destro del centravanti deviato che diventa un assist per Payero che buca Skorupski per lo 0-1.

Okoye grazia il Bologna

Il Bologna entra in campo nel secondo tempo con un altro piglio e con un Orsolini in più al posto di El Azzouzi, e al 57’ va vicino al pareggio: azione elaborata che porta al destro di Ndoye da posizione favorevole, tiro debole e nemmeno troppo angolato che Okoye blocca a terra. Al 64’ Samardzic scappa a Beukema che lo atterra: giallo per il centrale olandese che era già ammonito, conseguente espulsione e Bologna in inferiorità numerica. Si complica per la formazione di Thiago Motta, i bianconeri provano ad approfittarne e al 70’ vanno vicino al raddoppio: bella incursione di Samardzic che al limite dell’area di rigore lascia partire un bolide con il mancino, respinge Skorupski. Al 78’ però arriva l’improvviso 1-1 del Bologna: traiettoria su punizione battuta da Saelemaekers che scavalca un colpevolissimo Okoye, pari rossoblù al Dall’Ara. All’88’ è ancora l’esterno belga a sfiorare il gol, questa volta con un mancino da centro area: blocca a terra Okoye. Al 95’ clamorosa occasione per l’Udinese: Davis riceve da Brenner e spara con il sinistro, Skorupski è battuto ma il palo salva il Bologna. Finisce 1-1 al Dall’Ara.