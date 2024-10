Bologna verso la trasferta di Cagliari, ultime notizie: out Aebischer e Lykogiannis

Bologna, 27 ottobre 2024 – Prosegue la preparazione del Bologna di Vincenzo Italiano in vista della trasferta di Cagliari in programma martedì alle 18.30 all’Unipol Domus.

La squadra si allenata questa mattina, svolgendo una seduta tattica a Casteldebole, con alcune prove su punizione e conclusione a rete.

Non hanno preso parte all’allenamento il lungo degente Martin Erlic, al quale si sono uniti anche Charalampos Lykogiannis e Michel Aebischer. Tutti e tre hanno svolto allenamento differenziato.

Lo svizzero domani sarà sottoposto ad un intervento chirurgico per l’ernia inguinale emersa al suo rientro dagli impegni di Nations League. Il centrocampista dovrebbe rimanere fuori per circa un mese, saltando così almeno 6-7 partite.

Ancora assente Oussama El Azzouzi che prosegue il suo programma di terapie. L’assenza di Aebischer e quella prolungata del giocatore marocchino potrebbero spingere la dirigenza del Bologna a muoversi sul mercato a gennaio, alla ricerca di un mediano che possa fare da vice-Freuler.

Al momento comunque ogni discorso è prematuro, con Pobega che scalpita a centrocampo dopo il suo rientro dall’infortunio.

Per Lykogiannis invece si valuterà la condizione nelle prossime ore. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Sardegna dopo aver indossato la maglia degli isolani dal 2018 al 2022.

Domani, giorno di vigilia di Cagliari-Bologna, la squadra svolgerà la seduta di rifinitura alle 11 al centro tecnico Niccolò Galli.

Vittoria per la Primavera del Bologna

Con la prima squadra ferma dopo il rinvio della partita con il Milan, è scesa invece in campo la Primavera di Claudio Rivalta, vittoriosa contro l’Udinese per 3-2 proprio sul campo di Casteldebole. Mattatore del match Ravaglioli, autore di una tripletta con tre reti una diversa dall’altra. I baby rossoblù torneranno in campo sempre martedì, alle ore 14, contro il Renate nel match valido per i Trentaduesimi di Coppa Italia.