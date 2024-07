Calafiori, ecco la Premier. Arsenal, Tottenham, United. Tutti tentano il Bologna

Il Bologna torna sui propri passi. "Abbiamo comunicato all’agente di Calafiori l’intenzione di non muovere il ragazzo", disse l’ad rossoblù Claudio Fenucci nel giorno della presentazione del nuovo tecnico Vincenzo Italiano.

Dettaglio che dettaglio non è, non ha pronunciato la parola incedibile. Anche perché l’Europeo alle porte poteva cambiare le carte in tavola e in effetti è successo. Calafiori è stato tra i pochi della spedizione azzurra a ben figurare e al netto dello sfortunato autogol con la Spagna. Calafiori è stato l’autore dell’assist per Zaccagni che ha regalato il pari con la Croazia e il passaggio del turno. Le prestazioni hanno fatto lievitare il prezzo di Calafiori: 50 milioni. E’ un prezzo difficilmente alla portata di club italiani e che in Italia il Bologna non voglia trattare con la Juventus di Motta non è una novità. Ma in Inghilterra il nome di Calafiori circola eccome: l’Arsenal è in prima fila, come il Manchester United, formazioni che seguono pure Zirkzee (United in prima fila). Con loro il Tottenham. E i sondaggi dalla Premier si stanno facendo concreti. Infatti il responsabile dell’area tecnica rossoblù Giovanni Sartori, ha corretto il tiro martedì, nel giorno che ha aperto ufficialmente il calciomercato estivo: "Proveremo a tenerlo, ma se dovessero arrivare richieste importanti ci dovremo pensare. Non dico che lo daremo via sicuramente, perché il presidente si è esposto dicendo che vuole tenere tutta la squadra, ma delle valutazioni le faremo. Non credo che andrà alla Juventus, probabilmente andrà in un mercato diverso".

Premier e l’Arsenal di Tomiyasu in prima fila, poi l’Atletico Madrid, che aveva sondato il terreno anche per Lucumi. Insomma, il Bologna inizia ad aprire all’idea di perdere un gioiello, anche se solo a prezzo d’eccezione: dei 50 milioni, il Bologna ne incasserebbe 30, dovendo devolverne 20 al Basilea come 40 per cento sulla futura rivendita. Sartori è a caccia dell’eventuale sostituto: piace Pongracic (24) del Lecce, già seguito due anni fa quando il croato militava nel Wolfsburg e Svanberg fu ceduto ai tedeschi.

Piace pure Bosko Sutalo (24) della Dinamo Zagabria, che Sartori portò a Bergamo, ma a oggi non pare una prima opzione. Sfumato Brassier (24), prossimo ad accasarsi al Marsiglia di De Zerbi, piace Balerdi (25), italo-argentino proprio del Marsiglia, che vorrebbe cambiare aria, piace pure all’Atalanta, ma De Zerbi sta provando a trattenere: la richiesta da 20 milioni è comunque elevata.

Aspettando che l’operazione Calafiori entri nel vivo, Sartori è al lavoro per cautelarsi.