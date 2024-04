Calendario serrato per il Bologna, anticipi e posticipi in vista di Roma e Atalanta

Ancora una volta in anticipo rispetto a Roma e Atalanta. Dopo aver giocato in anticipo rispetto alle avversarie dirette per quarto e quinto posto domenica con l’Udinese, non ci sarà contemporaneità neppure nelle prossime due partite, in virtù degli impegni di coppa di Roma e Atalanta. Nella prossima giornata i rossoblù saranno di scena a Torino venerdì alle 20.45, mentre la Roma risponderà con la Juventus domenica sera e l’Atalanta a Salerno lunedì alle 18: questo in virtù delle semifinali di Europa League contro Leverkusen e Marsiglia che andranno in scena giovedì.

Ufficializzati anche anticipi e posticipi della 36esima giornata, con i rossoblù impegnati a Napoli sabato 11 maggio alle 18, mentre Atalanta e Roma si fronteggeranno nello scontro diretto il giorno successivo alle 20.45, dopo aver giocato giovedì 9 le sfide di ritorno in Europa. Da un lato il Bologna è chiamato a vincere giocando con la pressione del risultato, d’altro canto, qualora dovesse ottenere i tre punti, sposterebbe la pressione sulle avversarie, obbligate a non sbagliare per tenere il passo, dovendo fare i conti con il dispendio fisico e mentale del doppio impegno.

Marcello Giordano