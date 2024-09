Castro illude il Bologna, l’Atalanta lo beffa con Samardzic all’ultimo assalto

Bologna, 28 settembre 2024 – La beffa arriva nel finale, dai piedi di Samardzic, dopo 50 minuti di sofferenza con l'uomo in meno, ma anche con la speranza di trovare i primi tre punti in casa della stagione, dopo la terza gemma in campionato di Santi Castro.

Primo tempo di equilibrio, ruvido, spesso spezzettato dai fischi di Rapuano, che dopo 15 secondi estrae il primo giallo verso Freuler, che atterra Bellanova nel tentativo di rimediare ad un pasticcio suo in coabitazione con Lucumi. Una decina di minuti per registrarsi, poi il Bologna prende ritmo, anche se l'occasione più ghiotta dei primi 45 minuti ce l'ha la Dea, sui piedi di Lookman, ipnotizzato in spaccata da Skorupski.

Dall'altra parte, quello con più spazi per offendere è Orsolini, troppo lezioso e inconcludente. L'ultimo a provarci prima dell'intervallo è Brescianini, in area piccola, ma Skorupski blocca senza problemi.

Ad inizio ripresa, il lampo di Castro. Azione personale dell'argentino, che si libera al limite dell'area e lascia partire un destro perfetto che si infila all'angolino. Poi, una manciata di minuti dopo, l'episodio che condizionerà il resto della partita. Lucumi, fino a quel momento perfetto, perde palla al limite dell'area, si fa superare da De Keteleare e lo tira giù. Rigore e giallo, anzi no, Var e cambio di decisone di Rapuano: punizione dal limite e rosso per il colombiano, Bologna in dieci uomini dal 52'.

Una punizione da dove scaturisce il primo legno della Dea, con Bellanova che piega la traversa. A quel punto Gasperini mette dentro tutte le punte a disposizione e non solo: Retegui, Cuadrado, e infine Zaniolo e Pasalic. L'assalto dell'Atalanta prosegue, il Bologna morde e si difende, mentre Samardzic prende confidenza col gol, che al 90', dopo il palo colpito un minuto prima, diventa realtà.

Mancino a giro dal limite alle spalle di Skorupski: 1-1 e boccone amaro da digerire per un Bologna più che volenteroso. Ora Anfield, mercoledì, a sfidare i Reds per una notte storica.

Il tabellino

Bologna (4-3-3): Skorupski Posch Beukema Lucumi Lykogiannis Aebischer (23’ st Erlic) Freuler Fabbian (1’ st Urbanski) Orsolini (9’ st Casale) Castro (23’ st Dallinga) Ndoye (39’ st Holm). All. Italiano.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi Kossounou (18’ st Retegui) Djimsiti Kolasinac (34’ st Pasalic) Bellanova (18’ st Cuadrado) de Roon Ederson Ruggeri (34’ st Zaniolo) Brescianini (45’ pt Samardzic) De Ketelaere Lookman. All. Gasperini.

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini.

Reti: 1’ st Castro, 45 ’ st Samarddzic.

Note: espulso 6’ st Lucumi. Ammoniti: Freuler, Bellanova, Kossounou, Fabbian, Ederson, Skorupski. Recupero: 3’ e 4’.