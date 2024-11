Chi lascia il galli. Nations League:. Freuler e Ndoye già convocati

Saranno almeno 8 i rossoblù destinati a lasciare Casteldebole nel corso della sosta che scatterà domenica: Yakin, ct della Svizzera, non rinuncerà a Ndoye e Freuler per le sfide con Serbia e Spagna. Torneranno a vestire la maglia della propria nazionale i polacchi Skorupski e Urbanski. Poi ci sono i preconvocati, che tra oggi e domani dovrebbero ricevere conferma: Iling-Junior e Fabbian da Inghilterra e Italia under 21, Posch dall’Austria e Lucumi dalla Colombia. La lista potrebbe non fermarsi qui. Reduce da tre gol consecutivi e da 4 reti in 9 giornate, Riccardo Orsolini è il miglior bomber italiano della classifica marcatori con Pinamonti e Cutrone e spera di convincere Spalletti a offrirgli una chance, anche se dopo il passaggio alla difesa a 3 e alla rinuncia agli esterni d’attacco, la chiamata è tutt’altro che scontata. Attesa per Moro, spera Odgaard, mentre la Svezia dovrebbe rinunciare ancora una volta agli oggetti misteriosi Karlsson e Holm.