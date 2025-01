Con la Lazio si cerca un accordo entro il weekend: prestito fino a giugno, poi se ne riparlerà. E Posch aspetta l’Hoffenheim. Tchaouna-Fabbian, lo scambio è apparecchiato

Loum Tchaouna (21 anni) al Bologna e Giovanni Fabbian alla Lazio (22): non è fatta, ma si può fare. Dopo una decina di giorni di corteggiamenti, in cui i rispettivi club avrebbero voluto o potuto mettere altre carte sul tavolo, paiono aver trovato, complice la necessità, gli argomenti per trattare. Nuovi contatti, nelle ore precedenti alla sfida di Champions tra Sporting e Bologna, tra il responsabile dell’area tecnica rossoblù Sartori e il diesse biancoceleste Fabiani, che ha visto sfumare Casadei e resta a caccia di un centrocampista under, per problemi di lista.

Cerca un esterno offensivo, dato l’infortunio di Orsolini e il possibile ritorno in Inghilterra di Iling-Junior pure il Bologna, che aveva inizialmente puntato Isaksen (23), sperando nell’approdo in casa Lazio di Ngonge e nella cessione di un over in mediana per liberare il posto.

Ma El Azzouzi per ora non ha mercato dopo i sei mesi di stop e considerate le precarie condizioni sue e di Aebischer, Italiano non intende privarsi a cuor leggero di Moro. Ergo, l’esterno serve under, e il Bologna ha richiesto Tchaouna, che alla corte di Baroni non trova spazio. Di concreto c’è che pure Fabbian vorrebbe andare a giocare. Perché dopo il cambio di modulo, dal 4-3-3 al 4-2-3-1, complice l’esplosione di Odgaard e un modo di giocare che poco esalta le sua qualità di incursore, l’ex Inter ha capito che a Bologna, almeno quest’anno, è destinato a essere comprimario, dopo che nella passata stagione fu protagonista all’esordio in A (5 reti e 2 assist).

Ha bisogno di giocare per non dilapidare quanto di buono fatto nella scorsa stagione: tutti d’accordo e tra oggi e il weekend le parti cercheranno un accordo. Lo scambio di prestiti pare la soluzione più probabile, con l’idea di riparlarne in estate, dato che su Fabbian pende un diritto di recompra dell’Inter da 12 milioni esercitabile entro il 30 giugno. I nerazzurri non sembrano interessati, ma è complesso riscrivere accordi pattuiti un anno e mezzo fa: è possibile trovare accordi di prestito con diritto vincolati al mancato riscatto di Fabbian da parte dell’Inter.

Posch resta in attesa di sviluppi dopo aver chiesto la cessione all’Hoffenheim: il Bologna darà il benestare se troverà un sostituto; Lujan (23) del San Lorenzo è un nome, ma a Casteldebole si guarda anche al mercato comunitario.

Marcello Giordano