CONTO ALLA ROVESCIA. Per ora al Dall’Ara 26mila tifosi. Dirige Fabbri

Sarà Micheal Fabbri di Ravenna a dirigere la sfida tra Bologna e Fiorentina. Il fischietto non ha mai designato per le sfide di Bologna o Fiorentina in questa stagione e in quella passata è stato protagonista in Empoli-Bologna, gara vinta dai rossoblù all’ultimo respiro. Ha diretto la Fiorentina l’ultima volta nel 2023, nel ko in casa della Juventus. Dirigerà una sfida per la quale sono oggi previsti 26mila spettatori. Restano in vendita solo tagliandi per i settori distinti e tribuna: il che significa che sono andati esauriti i tagliandi per San Luca e settore Ospiti, mentre per la Bulgarelli non ci sono posti disponibili. Intanto l’Inter ha comunicato l’apertura della prevendita per la sfida casalinga con il Bologna, in programma il 15 gennaio alle 20.45. L’inter riserverà ai rossoblù un settore da 4.361 posti a 10 euro a tagliando sul circuito Vivaticket. Non sono previste restrizioni all’acquisto.