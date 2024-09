Coppari (Cbc) sulla sfida di Champions ad Anfield: "Prenotati già circa 1.800 tagliandi». Novità tra weekend e inizio della prossima settimana. Febbre Reds, caccia ai biglietti sui siti inglesi

I charter per la trasferta di Liverpool sono già esauriti. "Ne abbiamo organizzati tre, tutti pieni", fa sapere il presidente del Centro Bologna Clubs Andrea Coppari. Ma tre sono pure i charter organizzati dai gruppi ultras rossoblù. Costo medio del viaggio tra i 600 e i 650 euro, a secondo se chi ha prenotato abbia l’assicurazione sanitaria o la voglia fare includendola nel prezzo. Oltre a chi si affida a gruppi e Centro Bologna Clubs, c’è pure una parte di tifosi che ha prenotato il biglietto per Anfield, organizzandosi con voli privati. Morale? "Dovrebbero essere circa 1800 i biglietti prenotati". Su un totale di 3005 posti previsti per il settore ospiti del tempio del Liverpool. Ancora, però, non si conosce il prezzo esatto dei tagliandi. Dovrebbe essere di 59 euro l’uno, ma il Liverpool non ha ancora confermato il prezzo esatto al Bologna e neppure consegnato il pacchetto dei biglietti, che sarà poi distribuito. Sulla carta ne restano circa 1200. Ma a Liverpool scenderà pure la Primavera per il match di Youth League e una quota di questi biglietti sarà destinata proprio alla Primavera e allo staff e ai familiari dei ragazzi che potrebbero seguirli in Inghilterra. Se così sarà, non è escluso che possano rimanere 400-500 biglietti.

Sono conti approssimativi, ancora teorici: la certezza arriverà tra il fine settimana e l’inizio della prossima settimana, quando sull’asse Liverpool-Bologna si avranno certezze su costi, numero di biglietti e distribuzione. La febbre però cresce. Tanti tifosi chiedono con sempre più insistenza notizie. E circolano su web e social pure link per poter acquistare biglietti negli altri settori di Anfield, mischiandosi ai tifosi inglesi, con biglietti che vanno però dai 100 ai 300 pound (tradotto: dai 115 ai 355 euro circa). Se il costo del settore ospiti sarà confermato a 59 euro, la trasferta di Anfield rappresenterà un investimento da circa 700 euro, denari a cui aggiungere i pasti. Partenza prevista alle 9 del mattino dall’aeroporto Marconi, con rientro alle 2 di notte del 3. Ma ovviamente in tanti hanno scelto di fare scali, o partendo direttamente da altre città.

"E’ un’esperienza nuova per noi tifosi, organizzare le trasferte europee non è facile, ma è emozionante e ne vale la pena". Bologna vuole esserci. E tornati da Anfield, forti dell’esperienza relativa all’organizzazione del primo viaggio, il Centro Bologna Clubs si metterà al lavoro per organizzare la successiva trasferta di Birmingham, in casa dell’Aston Villa in programma il 22 ottobre. Prima la tifoseria attende l’arrivo del pacchetto di biglietti per capire quanti ne rimarranno a disposizione oltre a quelli prenotati da gruppi e Cbc. Passaporti e voli sono pronti.