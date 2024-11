Dall’hoffenheim. L’Under 20 Bischof è l’idea di gennaio per il centrocampo

Rumor di mercato dalla Germania, per il Bologna. La dirigenza rossoblù starebbe monitorando il centrocampista mancino tedesco Tom Bischof (19 anni), classe 2005, di proprietà dell’Hoffenheim nel giro della nazionale Under 20. Bischof ha disputato in questa stagione 7 presenze, 6 delle quali da titolare, impiegato mediano davanti alla difesa e interno di centrocampo. E’ in scadenza di contratto al 30 giugno 2025 e a quanto filtra il Bologna starebbe cercando di convincerlo a firmare a parametro zero a gennaio e non scarta l’idea di acquistarlo già a gennaio pagando un indennizzo ai tedeschi. Molto dipenderà dalla volontà del ragazzo, ma pure dagli sviluppi dell’infermeria. Italiano aspetta i rientri tra un mese e mezzo circa di Aebischer ed El Azzouzi, dato che per giocare in pianta stabile 4-2-3-1 urge un centrale puro. I posti in lista sono pieni, Bischof sarebbe però un Under e non rientrerebbe in lista per la serie A. Se Aebischer o El Azzouzi non dovessero dare garanzie, insomma, il Bologna potrebbe valutare l’inserimento a gennaio di un centrocampista.

m. g.