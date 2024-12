Dallinga e Pobega domano il Toro: il Bologna si regala un Natale da big

Bologna, 21 dicembre 2024 – Dallinga più Pobega, e il Bologna si regala un Natale dolce, dolcissimo, tra le prime sette squadre della Serie A. Un pomeriggio da incorniciare, anche se partito male col rigore fallito da Castro e un primo tempo sottotono, poi, nella ripresa, i ragazzi di Italiano sono venuti fuori tutti in una volta, sbloccandola con merito grazie al primo centro dell’olandese e chiudendola con Pobega, sempre più leader del centrocampo rossoblù. Ora è sesto posto pari alla Juve, col Milan nuovamente scavalcato, in attesa del Verona lunedì prossimo per chiudere il 2024.

L'urlo di Thijs Dallinga dopo il gol dell'1-0 del Bologna (foto Schicchi)

Primo tempo di rara bruttezza, con il Bologna che però avrebbe subito l’opportunità di sbloccarla dal dischetto, dopo appena otto giri di lancette. Sosa in ritardo centra il piede di Holm intento a crossarla in mezzo: l’azione prosegue, il pallone sfila sul fondo, prima del richiamo Var per Piccinini, che dopo aver rivisto il tutto al monitor indica il dischetto. Lì dove si posiziona Castro, ma con la paura negli occhi: l’argentino calcia, Milinkovic-Savic respinge e si resta sullo 0-0.

I giocatori del Bologna a fine gara vanno a festeggiare dai propri tifosi

Il Toro non gioca, ma non fa nemmeno giocare i rossoblù, che faticano a creare, ma anche a costruire. Occasioni poche, su entrambe la metà campo. La più ghiotta dei primi 45’ ce l’ha Sosa, autore del fallo da rigore, che calcia al volo dal limite dell’area su cross di Pedersen sfiorando il palo alla sinistra di Ravaglia. Dall’altra parte – dopo l’uscita anticipata di Walukiewicz per un colpo al costato, al suo posto Vojvoda -, a provarci prima dell’intervallo è Dominguez, con un diagonale potente, ma non preciso, che Milinkovic-Savic blocca senza problemi.

Foto di gruppo per il Bologna: il Natale è dolce dopo la vittoria col Torino

Due cambi ad inizio ripresa: fuori Dominguez e Ferguson, dentro Orsolini e Fabbian. E il Bologna comincia finalmente, convinto, a prendere ritmo. Al 58’, Orsolini serve nel corridoio Freuler, che s'inserisce e crossa teso al centro, ma Ricci è bravo a salvare in anticipo. Poi, in due minuti, un’altra doppia chance per i rossoblù: prima con Castro, che di testa incrocia a lato, poi con Pobega, che dalla trequarti sfonda la traversa andando a centimetri dal vantaggio. Che arriva, quando il cronometro del match segna il 71’. E arriva dall’uomo che non ti aspetti, Thijs Dallinga, che entrato da pochi secondi al posto di Castro, chiude in porta l’invito al bacio di Miranda, tagliando fuori Masina e segnando il suo primo gol in rossoblù.

I tifosi acclamano i propri beniamini

Poco dopo, arriva anche il bis, con l’ex di giornata Tommaso Pobega, che fulmina Milinkovic con un destro che passa tra le gambe di Dallinga – e costringe il Var agli straordinari, per verificare la regolarità della posizione dell’olandese al momento del tiro del compagno – e finisce nell’angolino: 0-2. Nei sedici minuti restanti, compreso il recupero, Italiano si copre con Lykogiannis e Casale, e non rischia mai. Da Torino, i rossoblù tornano con tre punti pesantissimi e un gradito regalo prenatalizio che fa sognare.

Il tabellino

Torino-Bologna 0-2

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz (35’ pt Vojvoda), Maripan, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty (19’ st Ilic), Gineitis (18’ st Vlasic), Sosa; Sanabria (18’ st Adams), Karamoh (34’ st Njie). All. Vanoli.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda (34’ st Lykogiannis); Freuler, Pobega; Dominguez (1’ st Orsolini), Ferguson (1’ st Fabbian), Odgaard (44’ st Casale); Castro (25’ st Dallinga). All. Italiano.

Arbitro: Marco Piccinini della sezione di Forlì.

Reti: 26’ st Dallinga, 35’ st Pobega.

Note: ammoniti Miranda e Freuler. Recupero: 5’e 6’.