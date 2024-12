De Gea, due grandi interventi . Kean segna, ma è in fuorigioco

De Gea 6,5. Fortunato sul palo di Castro e graziato da Holm, attento su Pobega dal limite, strepitoso su Odgaard e Ferguson nella ripresa, incolpevole sul gol.

Dodo 5. Spinge tanto nel primo tempo, ma nella ripresa rovina una bella partita facendosi anticipare da Odgaard sul vantaggio rossoblù e perdendosi Holm che si divora il 2-0. Comuzzo 6. Chiude su Ndoye a fine primo tempo, tiene botta nel duello fisico con Castro. Ranieri 5. A fine primo tempo viene preso d’infilta da Odgaard e Ndoye, a inizio ripresa da Castro un pai di volte e sono guai. Sul vantaggio rossoblù non riesce a liberare l’area sul cross di Dominguez: incerto.

Gosens 5. Soffre Ndoye nel primo tempo e la gamba di Dominguez nella ripresa.

Cataldi 5,5. Rompe e riparte nel primo tempo, quando la più grossa occasione del primo tempo porta il suo nome, ma Skorupski mette in angolo. Con l’ingresso di Ferguson scompare.

Adli 5,5. Manda Gudmundsson davanti a Skorupski, ci mette una regia di qualità, ma pure lui cala alla distanza.

Colpani 5. Scompare nella ripresa dopo un primo tempo di buone intenzioni.

Gudmundsson 6,5. Ispirato. Manda in porta Cataldi, tenta lo scavetto, crea la superiorità, ma non ha i 90 minuti e viene sostituto nella ripresa.

Beltran 4,5. De Silvestri lo anticipa spesso e volentieri. Largo a sinistra fatica a trovare spazi e a entrare in partita e a fine primo tempo non è reattivo per il tap del vantaggio dopo il colpo di testa di Kean.

Kean 5,5. Segna in fuorigioco, impegna costantemente Beukema e Lucumi, le risalite viola partono da lui, ma non incide e su corner trova Skorupski pronto alla parata.

Sottil 6. Vivace.

Ikonè 5. Inconcludente. Richardson 5. Ha sulla testa la palla dell’1-1: la spreca.

Parisi ng. Kouamè ng.

Allenatore Citterio 5,5. Lancia la Fiorentina a trazione anteriore, ma nel primo tempo spreca e nella ripresa crolla. Voto squadra 5,5.

Marcello Giordano