Bologna-Inter: Sfida Cruciale per la Finale di Coppa Italia

MarchiniDalla parte dei detrattori, sono tutti pronti. Pronti a puntare il dito se il Bologna dovesse perdere con l’Inter. Sono gli stessi che hanno gridato al fallimento dopo il ko con l’Atalanta terza in classifica, a cui si aggiungerebbe oggi un altro manipolo di simpatici disfattisti. Figuriamoci: qualcheduno aveva già storto il naso dopo il pari con il Napoli di Conte che - ricordiamolo - almeno fino alle 17.59 di oggi condividerà la vetta con Simone Inzaghi. Ricapitolando: le prime tre della classe. Osservato da questa prospettiva e con le lenti dell’onestà, questo finale di stagione del Bologna assume altri contorni e suggerisce prudenza nei giudizi. Che per molti oggi potrebbero diventare sentenze. Già, anche con una finale di Coppa Italia quasi in saccocia e con ancora cinque partite poi da giocare in campionato.Sarebbe tremendamente ingiusto valutare i rossoblù solo per questo trittico di calendario alla Hitchcock. Non si può fare di tutto un Lautaro un fascio. Per fortuna c’è il Bayern a ricordarci che tipo di squadra sia questa Inter: una squadra ai limiti dell’invincibile. Una macchina (quasi) perfetta capace di andare sotto in un quarto di Champions e ribaltare tutto nell’arco di cinque minuti. Capite? Se guardare all’Inter può sembrare un esercizio strumentale, allora limitiamoci al nostro. Cinquantasette punti in classifica, ha il Bologna, gioca che è un piacere, tocca quasi con mano una finale di Coppa Italia. Godiamoci questa Pasqua di calcio. Pensando a chi sta peggio. Tipo Thiago Motta.