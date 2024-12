Derby dell'Appennino: Fiorentina di Palladino sfida Bologna per la nona vittoria consecutiva

Il derby dell’Appennino torna al Dall’Ara, con la Fiorentina di Raffaele Palladino pronta a sfidare i rossoblù per cercare una vittoria che sarebbe la nona consecutiva per loro in Serie A.

I Viola stanno tenendo un ritmo altissimo in campionato con 31 punti, una sola sconfitta e una qualità di gioco che legittima a pieno il quarto posto in classifica. Un gioco corale quello messo in piedi da Palladino che poggia anche su una difesa più solida e soprattutto dalle mani di David De Gea: il portiere spagnolo sta vivendo una seconda giovinezza sulle rive dell’Arno, dimostrando la giusta intuizione nel puntare su di lui dopo alcuni anni in chiaro scuro e il doloroso addio al Manchester United ora sta facendo rimpiangere ai Red Devils di averlo lasciato andare così facilmente.

Con 11 presenze, l’estremo difensore spagnolo ha mantenuto la sua porta inviolata ben 6 volte, altro indice che fare gol alla Fiorentina è tutt’altro che cosa semplice. Palladino poi ha rigenerato anche Dodo, giocatore caduto nel dimenticatoio Viola e ora punto fermo della retroguardia, affidandosi sul lato opposto all’esperienza di Robin Gosens.

I toscani sono reduci dal 7-0 inflitto al Lask in Conference League e dal successo di misura sul Cagliari nel precedente turno di campionato, grazie alla rete di Danilo Cataldi, altro giocatore fondamentale per questo inizio di stagione della Fiorentina.

Altro profilo da tenere d’occhio sarà quello di Riccardo Sottil, già a segno diverse volte nelle coppe, ma ancora a secco in campionato. Con gli ottavi di finale già conquistati in Europa, la sfida di domani al Bologna di Vincenzo Italiano sarà fondamentale per continuare a rimanere attaccati al gruppo di testa, visti i soli tre punti di ritardo dall’Atalanta, prima della classe e unica capace di battere la Viola fino ad oggi in campionato.

Dall’altra parte del campo i toscani ritroveranno poi anche Vincenzo Italiano, grande ex del match dopo le tre stagioni passate sulla panchina della Fiorentina e le tre finali perse (Coppa Italia e due Conference).

Un derby dell’Appennino dal sapore ancora più singolare per una Fiorentina che non è intenzionata a smettere di correre.

Gianluca Sepe