Donne, Coppa Italia di serie C. Arriva il primo trofeo per il Bwf di Giambrone

Primo trofeo in bacheca per il Bologna Women Futsal. La squadra di calcio a 5 allenata da Vincenzo Giambrone ha trionfato nella finale di Coppa Italia regionale di serie C, battendo l’Annia Serenissima al PalaChiarelli di Guastalla (Reggio Emilia). Le rossoblù si sono imposte 3-1, grazie ai gol di Filippini, Orlandini e Tangerini. Questa vittoria permetterà al Bologna Women Futsal di partecipare alla competizione nazionale. Il 2025 si è aperto nel migliore dei modi, dopo che il 2024 le aveva viste andare al riposo al sesto posto. La squadra tornerà in campo giovedì, a Cavezzo contro MFC Women, al terzo posto in classifica con 23 punti, 2 lunghezze in più proprio sulla squadra Giambrone. Buono anche l’avvio delle rossoblù del calcio a 11: la formazione di Panchera ha vinto in amichevole contro il Villorba, formazione di Serie C, con un rotondo 3-0 grazie alle reti di Alice Sondergaard e Valentina Colombo (doppietta). Il Bologna Women giocherà in campionato domenica alle 14,30 al Bonarelli contro il Cesena.

Gianluca Sepe