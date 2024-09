Dopo il ko 3-4 in Youth League, a Crespellano i baby di Rivalta danno ancora spettacolo: rimontano e sfiorano persino la vittoria. Una pazza Primavera: 4-4 con la Cremonese

BOLOGNA

4

CREMONESE

4

BOLOGNA: Pessina, Puukko, De Luca (1’st Markovic), Labedzki (19’st Tirelli), Ebone, Menegazzo, Ravaglioli (27’st Mangiameli), Papazov, Baroncioni, Karlsson (19’st Lai), Byar. A disp. Happonen, Gattor, Castillo, Nesi, Tonin, Mazzetti, Oliviero. All. Rivalta.

CREMONESE: Tommasi, Duca (1’st Nahrudnyy), Prendi (45’st Pavesi), Lottici, Ragnoli Galli (45’st Bielo), Gabbiani, Tosi (35’st Gashi), Lordkipanidze, Triacca, Spaggiari (35’st Bassi), Zilio. A disp. Malovec, Marino, Tavares, Cantaboni, Rama, Sivieri. All. Pavesi.

Arbitro: D’Eusanio di Faenza.

Reti: 5’pt e 8’pt Gabbiani, 12’pt Ragnoli Galli, 23’pt Byar, 42’pt De Luca, 5’st Tosi, 30’st Mangiameli, 40’st Ebone.

Note: ammoniti Karlsson, Lorkipanidze, Prendi, Basso.

CRESPELLANO (Bologna)

Un pomeriggio sulle montagne russe a Crespellano. Non c’è titolo più adatto, forse, per racchiudere i 96 minuti giocati ieri del Bologna Primavera di Rivalta che, dopo il ko 4-3 di giovedì in Youth League contro lo Shaktar, è stato protagonista di un altro match pirotecnico. A fare da sparring-partner, questa volta, la neopromossa Cremonese, avanti per due volte con un doppio vantaggio (2-0 e 4-2), prima di farsi riacciuffare in extremis da Ebone e di rischiare il clamoroso scivolone nel recupero. Pronti-via e dopo 5’ grigiorossi in vantaggio: Gabbiani riceve palla, entra in area, si accentra e con una conclusione a incrociare batte Pessina. Sette minuti più tardi, il bis, Lordkipanidze crossa dalla sinistra e Ragnoli Galli colpisce indisturbato. Un incubo, dal quale fortunatamente il Bologna si risveglia al 23’ quando, dopo una serie di rimpalli, Byar riesce a bucare Tommasi, riaprendo i giochi (1-2). I ritmi calano, la Cremo piega la traversa con Ragnoli Galli e i rossoblù rispondono con Pukko, poi, nei pressi dell’intervallo, arriva la magia di De Luca, che nel tentativo di spazzare un pallone a centrocampo indovina la traiettoria giusta per un eurogva in scena il remake del primo tempo. Al 50’, i grigiorossi tornano avanti con Tosi, passano tre minuti e Pessina deve raccogliere un’altra volta il pallone in fondo al sacco, dopo la doppietta personale di Gabbiani (2-4). A 15’ dal termine, altro lampo rossoblù: Byar di testa colpisce la traversa, Mangiameli si avventa sul tap-in e fa 3-4. Il pari arriva all’85’, Menegazzo viene steso in area da Zilio ed Ebone completa la rimonta dagli undici metri. Nel recupero, dopo un miracolo di Pessina, Byar ha il match-point sulla fronte, ma spedisce pallone e vittoria in orbita.

Giovanni Poggi