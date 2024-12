I veneti mettono sul piatto Coppola. Karlsson pubblica una storia sui social: l’avventura rossoblù ai titoli di coda. Erlic, Parma e Verona non abbandonano la pista

Una potenziale acquirente si sfila dalla corsa a Martin Erlic: la Fiorentina attende per capodanno il difensore argentino Nicolàs Valentini e tratta con il River Plate il ritorno di Martinez Quarta in Argentina. Sul difensore rossoblù, acquistato per volontà di Italiano in estate dal Sassuolo per 7 milioni, restano però Parma e Verona, in cerca di rinforzi e con i fari puntati in virtù del fatto che l’agente del difensore ha fatto sapere che il suo assistito vorrebbe giocare di più.

Problema numero uno: il Bologna, visti i soldi spesi, non è propenso al prestito. Se il Parma metterà sul piatto denari se ne potrà discutere. Il Verona potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Diego Coppola (21), nazionale under 21 e calciatore seguito a più riprese da due anni a questa parte da Sartori, Di Vaio e dagli osservatori rossoblù.

Coppola sarebbe under e andando a sostituire Erlic aprirerebbe lo spazio per il rientro in lista di Cambiaghi, che entro fine gennaio è atteso in gruppo dopo l’operazione al ginocchio.

A proposito di under, il Bologna marca da vicino anche Nicolò Bertola (21), altro difensore centrale nazionale azzurrino, in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno e protagonista con 3 reti e 2 assist in 17 presenze in cadetteria.

Si cercano investimenti su giovani di prospettiva in chiave futura, con la consapevolezza che almeno uno tra Lucumi e Beukema sarà pezzo pregiato del prossimo mercato estivo.

In tutti i casi, c’è in uscita Karlsson, che a Bologna non è sbocciato. Lo vorrebbe il Twente, in prestito, ma lo svedese non è convinto: attende novità da suo entourage e dall’Ajax, dal momento che il suo entourage cerca di capire se ci siano possibilità di portare il calciatore ai Lancieri, in virtù del fatto che Karlsson in Olanda ha una carriera e un peso, dato dal rendimento ai tempi dell’Az.

Lo stesso Karlsson ha pubblicato una storia: un gol e una clessidra. Che il suo tempo a Bologna sia davvero scaduto?

Intanto da Milano filtra l’indiscrezione che l’Inter stia meditando il da farsi relativamente al diritto di recompra da esercitare entro la fine di giugno per Giovanni Fabbian, da 12 milioni.

Al riguardo ci sarebbero pure indiscrezioni sul fatto che l’Inter potrebbe inserire come contropartite uno dei fratelli Esposito per abbassare o coprire la cifra, ma nulla è ancora stato comunicato al Bologna al riguardo. Fabbian non si muoverà prima di giugno.

A gennaio il Bologna potrebbe valutare l’addio di Moro e Urbanski, in caso di offerte: ma solo una volta valutati i rientri di Aebischer ed El Azzouzi. Dato il tour de force che vedrà i rossoblù impegnati in 7 gare in 21 giorni tra il 12 di gennaio e fine mese, il Bologna attende e valuta profili e possibilità, soprattutto in chiave futura.