Entro mercoledì la lista Uefa dei 25 calciatori per l’Europa. Karlsson bocciato in campionato rischia grosso per la Champions

Bocciato in campionato e, a questo punto, a forte rischio di non trovare un posto nemmeno nella lista Uefa. E’ lo scenario, tutto in salita, che si prospetta per Jesper Karlsson, lo svedese che alla prima da titolare con Italiano ha fatto clamorosamente cilecca. La lista Uefa dei 25 calciatori che potranno giocare in Champions va presentata entro la mezzanotte di mercoledì, ergo ci sono tre giorni di tempo per stilarla. Otto posti, tra calciatori formati o transitati nel vivaio rossoblù e calciatori cresciuti nella nazione di appartenenza del club, sono già assegnati e li occuperanno Ravaglia, Urbanski, Corazza, Bagnolini, Erlic, Fabbian, Orsolini e Pobega.

Per gli altri 17 si sgomita. Si parte dal presupposto, che però non ha il crisma dell’ufficialità, che tre rossoblù siano già fuori dai giochi: l’infortunato Cambiaghi, De Silvestri e Ilic. Per fare invece spazio tra i 17 agli ultimi arrivati Iling-Junior e Casale due verranno esclusi dalla lista e tra gli indiziati, oltre a Karlsson, ci sono El Azzouzi, il neo arrivato Dominguez e Ferguson.

Difficile però, per non dire impossibile, immaginare che si tolga al capitano della scorsa stagione la possibilità di mettere piede in campo in una gara di Champions una volta che sarà uscito dal tunnel della rieducazione all’Isokinetic e si sarà messo alle spalle la rottura del crociato anteriore del ginocchio. Mille valutazioni in atto, da soppesare col bilancino del farmacista. Di certo le quotazioni di Karlsson dopo la non-partita con l’Empoli sono in netto calo. Ci rifletterà Italiano, approfittando della lunga sosta che riporterà i rossoblù a Casteldebole, Karlsson compreso, giovedì mattina.

All’appello, alla ripresa dei lavori, mancheranno dieci nazionali. Un dettaglio che rende ancora più complesso l’assemblaggio di un gruppo che ha bisogno di trovare in fretta le sue certezze.

m. v.