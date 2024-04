Entusiasmo. Più di mille tifosi verso la Ciociaria

Se non sarà ‘sold out’ oggi allo Stirpe sarà solo per colpa di poche decine di biglietti. A ieri ne restavano invenduti circa trecento in uno stadio che conterrà 16 mila spettatori. Tra di loro anche gli oltre mille tifosi rossoblù che riempiranno il settore ospiti dell’impianto-gioiello costruito dal presidente Benito Stirpe. A proposito di presidenti: Saputo raggiungerà oggi la squadra a Frosinone per assistere a una sfida dal valore decisivo nella corsa al posto Champions. Intanto prosegue a gonfie vele la prevendita per il Roma-Bologna del 22 aprile. Sotto le Due Torri c’è fermento e sarebbero già circa 1.700 i bolognesi con in tasca il biglietto del settore ospiti dell’Olimpico.