Esuberi e prestiti. Corazza, Bonifazi. Ilic e Pyythia: tutti in uscita

Decisioni prese: in uscita Mihajlo Ilic e Tommaso Corazza, oltre a Niklas Pyyhtia e Kevin Bonifazi. All’indomani del rinvio del responso definitivo sulle condizioni di Erlic e Ndoye, il club ha comunque deciso di cedere in prestito Ilic, per il quale si cerca una sistemazione in serie B o all’estero, dopo l’acquisto per 4 milioni più bonus a gennaio: neanche un’apparizione per il serbo. Probabile l’addio anche per Corazza, con Carrarese, Cosenza e Maribor pronti a garantirgli minuti: ma pare che altri club last minute abbiano bussato alla porta. Addio in vista anche per Pyythia, lo scorso anno prestato alla Ternana e soprattutto per Bonifazi: difficile spunti una squadra in questi ultimi giorni di mercato disposta a pagare la buonuscita, più probabile una rescissione del contratto in scadenza a giugno 2025.