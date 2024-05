Fabbian, un altro scatto. Vuole convincere Thiago

L’Inter medita di riportarlo a casa. O meglio, per come l’ha messa il dirigente nerazzurro Ausilio alla trasmissione Mediaset Pressing, non scarta l’idea di ‘utilizzarlo’ per provare a imbastire l’operazione Zirkzee. "L’olandese ci piace è un’operazione complessa, ma siamo sempre attenti ai giovani. Giovani come Fabbian, che possiamo riportare all’Inter".

Il tutto perché il Bologna lo ha acquistato l’estate scorsa per 6 milioni di euro con opzione di recompra da 12 milioni in favore del club campione d’Italia, esercitabile solo nell’estate 2025. Il club rossoblù ha già sondato il terreno per capire se sia possibile cancellare quel diritto e attraverso quali strade, perché il centrocampista della nazionale Under 21 e già sotto l’osservazione di Spalletti ha lasciato intravvedere di poter valere molto, molto di più. D’altronde è di Giovanni Fabbian che si parla, centrocampista con il vizio del gol, autore di 8 reti nella scorsa stagione in serie B alla Reggina (la prima tra i professionisti) e già protagonista di 5 reti e due assist in 25 presenze in rossoblù, alla prima annata in serie A. Dettaglio che dettaglio non è, è stato titolare in appena 9 occasioni, andando a segno in tre occasioni e riservando 2 marcature subentrando dalla panchina.

Tutte fondamentali però: gol da tre punti da subentrante contro il Cagliari, al Dall’Ara, e a Empoli lo scorso 15 marzo, prima e ultima rete del ragazzo di scuola Inter.

Nel mezzo le reti rifilate a Verona, Sassuolo e soprattutto al Torino di Juric, che sarà il prossimo avversario del Bologna nel rush finale verso la Champions. E Fabbian spera e crede di poter essere l’arma in più della volata. E’ il quarto marcatore della squadra in campionato, dopo Zirkzee (11), Orsolini (11) e Ferguson (6), a una sola rete dal capitano rossoblù.

Non gioca titolare dalla trasferta di Bergamo del 3 marzo con l’Atalanta, formazione che, come il Torino, gioca con il 3-4-1-2.

Di più. Come l’Atalanta fa di fisicità e duelli a tutto campo il proprio modo di giocare e allora ecco che un centrocampista a tutto campo come Fabbian potrebbe essere la pedina per una partita che potrebbe avvicinare in maniera decisiva il Bologna alla Champions, in caso di vittoria, aspettando poi il risultato di Roma-Juventus di domenica sera.

Proprio Fabbian spaccò la partita con i granata all’andata, sfruttando un’imbucata di Beukema e Thiago medita di ripetere la mossa: specie dopo l’ultima giornata, in cui El Azzouzi, eroe di Roma, ha faticato contro l’Udinese. Ecco che a Torino, Fabbian corre per una maglia da titolare. Il Toro è squadra che subisce pochi gol (quarta miglior difesa, il Bologna ha la terza): un goleador aggiunto può far comodo alla causa.