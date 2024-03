Feliciani, col Bologna è la prima direzione

Sarà Ermanno Feliciani a dirigere Bologna-Salernitana del lunedì di Pasqua alle 12.30. Sarà pure la prima direzione di gara del fischietto di Teramo al Dall’Ara. Di più sarà il primo incrocio sul campo dell’arbitro con i rossoblù. Feliciani fu designato come quarto uomo, in questa stagione, in occasione di Inter-Bologna (2-2) e Lazio Bologna (1-2), ma non ha mai diretto in carriera una gara del Bologna. Sarà la prima volta per Feliciani, che invece ha già diretto due volte la Salernitana, entrambe in questa stagione e lontano dall’Arechi: a Roma contro i giallorossi, alla prima giornata, per il 2-2 finale dei granata e a Bergamo contro l’Atalanta, math chiuso con la goleada (4-1) nerazzurra. Attenzione a un particolare: in 14 presenze in A Feliciani ha distribuito 51 cartellini gialli e un rosso: Saelemaekers e Calafiori (oltre a Motta) sono diffidati e a rischio squalifica per Frosinone.