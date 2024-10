Ferguson rientra in gruppo, metà incasso di Bologna-Milan agli alluvionati

Bologna, 24 ottobre 2024 – Continua la marcia di avvicinamento per il Bologna di Vincenzo Italiano alla prossima partita di campionato, con i rossoblù che scenderanno in campo sabato alle 18 al Dall’Ara contro il Milan.

Dopo la sconfitta con l’Aston Villa nella terza partita della Fase Campionato di Champions League arrivano finalmente buone notizie dall’infermeria di Casteldebole: Lewis Ferguson è rientrato in gruppo, riunendosi ai compagni allenandosi regolarmente e partecipando alla sessione odierna in cui la squadra ha svolto una partitella a campo ridotto e lavoro tattico.

Seduta differenziata invece per Martin Erlic e Michel Aebischer mentre Oussama El Azzouzi ha proseguito le terapie specifiche. In vista del match casalingo con i rossoneri, il Bologna ha fatto sapere che lo si va verso il tutto esaurito, con la società che ha comunicato l’apertura della vendita a prezzo scontato per alcune centinaia di posti a visibilità ridotta in Distinti, Tribuna Coperta e Poltrona Gold, unici rimasti disponibili per assistere al match di sabato prossimo.

Il pensiero anche per la sfida contro il Milan sarà rivolto all’emergenza alluvione e alle persone che stanno vivendo giornate drammatiche, anche in diversi quartieri ed aree vicine allo stadio Dall’Ara: per questo il Bologna ha annunciato che, in segno di vicinanza a tutte le famiglie colpite dall’alluvione, aderisce alla raccolta fondi indetta dalla Città Metropolitana devolvendo la metà dell’incasso della partita contro il Milan.