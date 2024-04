"Figurine Celebrative #79 e #80: omaggio a Tumburus e Bernardini alla Fiera del Fumetto"

Domani e domenica, in Piazza Lucio Dalla, in occasione della Fiera del Fumetto, due figurine imperdibili per gli appassionati rossoblù. La Celebrative Sticker #79 e la #80 riguarderanno due eroi dello scudetto 1964: Paride Tumburus e Fulvio Bernardini. Tumburus sarà anche nelle sue versioni azzurre e vicentine, mentre del professor Bernardini, oltre allo scudetto del 1964, saranno ricordati anche il titolo conquistato nel 1956 con la Fiorentina e la sua parentesi da giocatore della Roma tra il 1928 e il 1939.

a. gal.