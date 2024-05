Odgaard-Castro: per la Juve e per il futuro. I due si giocano il posto di vice-Zirkzee

Prove tecniche in vista del mercato e della prossima stagione. Bologna-Juventus sarà lo scontro diretto che potrebbe decidere il terzo posto, in caso della vittoria di una delle due squadre, specie se l’Atalanta non dovesse passare a Lecce, ma in casa Bologna sarà anche un test in vista del prossimo futuro.

Perché Zirkzee quasi sempre decisivo nei big match e comunque condizionante per il suo modo di legare il gioco e prendersi sulle spalle la regia offensiva della squadra, non ci sarà. E allora spazio probabilmente a Odgaard, fresco di riscatto per 4 milioni dall’Az Alkmaar, o a Castro, il talento arrivato a gennaio per progettare il futuro.

Un futuro che potrebbe essere senza Zirkzee, libero di decidere il proprio destino a patto che qualcuno decida di pagare la clausola rescissoria da 40 milioni: e dopo una stagione che ha proiettato le sue quotazioni già intorno a quota 60-70, è tutt’altro che improbabile.

Il Bologna ha tra le priorità di mercato la ricerca di una punta, pronto a depennarla nel caso in cui l’olandese, infortunato e fresco di esclusione dall’Olanda, dovesse decidere di concedersi un primo anno da protagonista in Champions in un ambiente conosciuto che lo ha eletto a leader. Ma il fatto che l’olandese abbia rimandato il faccia a faccia con il suo entourage e il Bologna tra un paio di settimane, una volta che sarà definito il futuro di Thiago, non fa pendere l’ago della bilancia dalla parte dell’ottimismo, unito al fatto che squadre come Arsenal, Manchester United, Aston Villa, Newcastle, Juventus, Milan, Inter e Napoli potrebbero appoggiare sul tavolo un ingaggio da 4 milioni a salire, rispetto al milione fin qui percepito in rossoblù.

E allora Bologna-Juventus diventa un test per capire cosa possa essere il Bologna senza Zirkzee e che tipo di punta andare a cercare. Odgaard e Castro ci sono, e non è escluso che possano giocare insieme, visto che a Napoli il danese è stato schierato al posto di Orsolini e Castro è subentrato a Zirkzee. L’assenza di Zirkzee però suggerisce come possa esserci staffetta, con Orsolini (con il ritorno di Ndoye a destra e lo schieramento di Saelemaekers a sinistra) per avere un cambio di ruolo davanti.

Scelte e prove che Thiago sta testando in vista della sfida contro quella Juventus che potrebbe diventare la sua squadra. Il Bologna invece a capire cosa potrà essere senza Zirkzee: con il danese più duttile, l’argentino affamato, ancora acerbo, ma dal quale c’è da capire in tempi stretti quanto e come si farà.

Juventus e Genoa sono gli esami giusti per entrambi, in vista del mercato.