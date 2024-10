Bologna Parma, probabili formazioni e dove vederla

Bologna, 6 ottobre 2024 – Italiano cerca la prima vittoria al Dall’Ara. Pecchia, nella ‘sua’ Bologna, i punti scacciacrisi. Si possono inseguire chiavi di lettura più arzigogolate, ma il derby della via Emilia che torna dopo tre anni di assenza in fondo è tutto qui: nel bisogno del Bologna, già stringente, di trovare la seconda vittoria in campionato dopo la rutilante vetrina di Anfield e nel parallelo bisogno del Parma, assai più stringente, di uscire dal tunnel dei risultati disastrosi del mese di settembre.

Un solo punto raccolto nelle ultime 4 partite certifica che la gioiosa macchina di Fabio Pecchia si è inceppata. Aver tenuto testa ai fenomeni del Liverpool testimonia invece che la creatura di Vincenzo Italiano è cresciuta a sufficienza per dover spiccare il volo anche in campionato. Dovere, sì. Perché se il Parma in serie A è pur sempre una matricola il Bologna non può permettersi di partecipare alla Champions senza correre, in parallelo, per una nuova qualificazione in Europa.

Quel dovere lo sente per primo Italiano, che mercoledì a Liverpool ha lasciato riposare a lungo in panchina il capocannoniere rossoblù Castro (3 gol fin qui) evidentemente ritenendo che a stretto giro di posta ‘La Partita’ fosse quella col Parma e non i novanta minuti col Liverpool.

Dopo aver incassato gli elogi in terra inglese (perfino la Lega di serie A, nel celebrarlo con un’intervista sui massimi sistemi, ieri lo ha definito ‘Lo stratega che ha incantato Anfield’) adesso bisogna passare all’incasso dei tre punti.

La storia recente dei derby tra Bologna e Parma dice che i rossoblù sono in striscia positiva da 9 partite (ultima vittoria dei ducali un 2-1 in rimonta al Dall’Ara nel 2012). Non c’è quasi storia, al contrario, tra Pecchia e Italiano in panchina. L’unico precedente è un Fiorentina-Parma della scorsa stagione, ottavi ‘secchi’ di Coppa Italia, deciso ai rigori: il 6 dicembre 2023 fecero festa i viola, ma Italiano se la vide davvero brutta, perché solo negli ultimi dieci minuti dei tempi regolamentari Nzola e Sottil annullarono il doppio vantaggio dei ducali firmato da Bernabè e Bonny, conquistando così supplementari e rigori.

Dopodiché Pecchia, non solo per l’aplomb e lo spessore culturale, a Casteldebole è un allenatore molto stimato da questa dirigenza, che in passato spesso lo ha ‘attenzionato’. Da calciatore l’Avvocato (ha una laurea in giurisprudenza) ha vestito la maglia rossoblù in tre stagioni distinte: indimenticabile la prima, che nel 2001-2002 portò il Bologna di Guidolin a un passo da un’altra qualificazione in Champions.

Proprio lì è nato il colpo di fulmine tra Pecchia e le Due Torri, dove da tempo la sua famiglia ha preso casa. “Tornare al Dall’Ara è sempre un’emozione, ho tanti ricordi e tanti amici nel club – diceva ieri il tecnico del Parma –. Sono contento di vedere il Bologna in Champions e il clima di festa che c’è in città. Tutti i bolognesi hanno festeggiato andando a Liverpool e da là sono usciti con merito”.

Oggi invece dal Dall’Ara bisogna uscire con dei punti. Vale per lui come per Italiano.

Probabili formazioni

BOLOGNA: 4-3-3 Allenatore: Vincenzo Italiano 34 Ravaglia 29 De Silvestri 31 Beukema 15 Casale 22 Lykogiannis 20 Aebischer 8 Freuler 80 Fabbian 21 Odgaard 9 Castro 11 Ndoye In panchina: 1 Skorupski, 23 Bagnolini, 16 Corazza, 2 Holm, 6 Moro, 33 Miranda, 5 Erlic, 3 Posch, 82 Urbanski, 10 Karlsson, 24 Dallinga, 14 Iling-Junior, 7 Orsolini, 30 Dominguez

PARMA: 4-2-3-1 Allenatore: Fabio Pecchia 31 Suzuki 14 Valeri 4 Balogh 3 Osorio 26 Coulibaly 19 Sohm 10 Bernabé 22 Cancellieri 27 Hernani 98 Man 13 Bonny In panchina: 1 Chichizola, 40 Corvi, 15 Delprato, 77 Di Chiara, 46 Leoni, 14 Valeri, 23 Camara, 20 Hainaut, 16 Keita, 11 Almqvist, 9 Charpentier, 61 Haj, 28 Mihaila.