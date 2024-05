Il debutto lunedì. Freuler e compagni girano il video con Macron. Love Act, l’anteprima delle maglie sul palco del Teatro Comunale

Si chiama Love Act, atto d’amore: di fatto è un’anticipazione sul futuro. Il Bologna, contro la Juventus, scenderà in campo con la maglia casalinga pensata per la prossima stagione, quella che accompagnerà i rossoblù nell’esordio in Champions.

Quattro bande rossoblù e pantoloncini bianchi, con Ndoye, Beukema, Orsolini, Zirkzee, Calafiori e Freuler scelti come uomini immagine all’interno del Teatro Comunale per sdoganare l’iniziativa. I giocatori hanno girato un video come una compagnia che, al termine dello spettacolo, ringrazia il pubblico.

La nuova maglia è disponibile negli store online bolognafcstore.com e macron.com e negli official store del Bologna Fc 1909, nel Macron Sports Hub di via Stalingrado e nei Macron Store Galleria Cavour, Gran Reno, Aeroporto e Rastignano.

Oggi intanto, la Primavera scende in campo per l’ultima giornata. Già salvi e in attesa di conoscere il piano di investimenti per la prossima Youth League, i baby rossoblù saranno di scena alle 13 a Roma, a caccia del quarto successo consecutivo per chiudere in crescendo la stagione.

Non sarà facile al cospetto della seconda forza del campionato.

m. g.