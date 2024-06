Già superato il dato finale di un anno fa quando le tessere sottoscritte furono 14.271. E dal 5 luglio la vendita dei posti rimasti liberi aprirà a tutti. Passione da Champions: sono già 15.000 gli abbonati

Febbre Bologna. Che in queste ore si misura in numeri facilissimi da leggere. Un anno fa, alla chiusura della campagna abbonamenti, le tessere sottoscritte furono 14.271. Ebbene ad oggi, con ancora una settimana davanti riservata alle prelazioni (e ai nuovi abbonamenti sottoscrivibili nei posti non occupati della scorsa stagione), Casteldebole ha già scavallato quel tetto, sfondando la soglia delle 15 mila tessere. Di questo passo non appare difficile raggiungere il traguardo dei 20 mila abbonamenti, una soglia su piazza superata per l’ultima volta nel 1999-2000, quando le tessere furono 22.842.

Il record di sempre, lo ricordiamo, risale all’anno di Baggio, quando i bolognesi accorsero in massa al botteghino sottoscrivendo circa 27 mila tessere; anno di grazia 1997-98. Ma più grazie di partecipare alla prossima Champions non c’è: per questo il cassiere rossoblù adesso punta dritto su quota 20 mila. Ieri il club rossoblù in una nota ricordava ai propri tifosi che c’è tempo fino alle 23,59 di martedì 2 luglio per usufruire della prelazione e rinnovare la tessera usufruendo di tariffe agevolate oppure sottoscrivere un nuovo abbonamento scegliendo un posto fra quelli non occupati dagli abbonati dello scorso anno (anche in questo caso a tariffe scontate). Da venerdì 5 luglio scatterà la vendita aperta a tutti dei posti rimasti liberi.

m. v.