Giacomo, 44 anni. Subito gol con Buso in Coppa Uefa

Nato a Bologna il 28 ottobre 1980, Cipriani è cresciuto nelle giovanili fin dall’età di 9 anni. Esordì in prima squadra segnando il momentaneo 2-1 allo Zenit San Pietroburgo, in Coppa Uefa, con Sergio Buso in panchina. Dopo sei mesi in prestito al Lecce, nel 2000 rientra in rossoblù alla corte di Guidolin, con il Bologna che lo cede in comproprietà alla Juventus, quando è già nel giro dell’Under 21. A Bologna rimane fino al 2003, iniziando ad accusare problemi al ginocchio che lo porteranno a subire due operazioni. Poi i prestiti a Piacenza e Sampdoria, dove fu compagno di Bazzani e segnò il gol dell’ex, prima del ritorno tra sotto le Due Torri tra il 2004 e il 2008. In totale, per lui, 75 presenze e 12 reti in rossoblù. Ha chiuso la carriera a 35 anni in LegaPro a Savoia.