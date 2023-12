Giovanili, juve ko. L’under 15 è prima: otto vittorie di fila

Un ruolino di marcia pressoché perfetto: l’under 15 rossoblù, impegnata a Vinovo per il recupero della sfida di campionato contro la Juventus, è uscita dalla trasferta torinese con una vittoria per 2 a 1, che proietta così la formazione di Mazzanti al primo posto in classifica, staccando i bianconeri e il Genoa (27 i punti dei bolognesi contro i 25 dei grifoncini). Una vittoria dal significato particolare quella firmata dalle reti di Passanisi e Chiapparini, visto che salgono così a otto i successi consecutivi della formazione rossoblù: protagonista di una prima parte di stagione con qualche difficoltà, i classe 2009 hanno saputo riprendersi, dando vita a un filotto di gare vinte che impreziosiscono il lavoro di Mazzanti e dello staff.

g. g.