Joshua a Manchester ha perso sorriso e Nazionale. Il ct: "Non è abbastanza bravo». Il maledetto United per Zirkzee. Koeman lo taglia dall’Olanda

Tempi duri per chi ha lasciato Bologna. Thiago Motta è sulla graticola in casa Juventus, Joshua Zirkzee non se la passa meglio allo United. Otto giorni fa ha ritrovato il gol in Europa League contro la Real Sociedad, ma è fermo a 4 reti e 2 assist tra Premier (non segna dal primo dicembre) ed Europa League con il Manchester, dove ha finito in lacrime la sfida di inizio mese di FA Cup, sbagliando il rigore con il Fulham, costato l’eliminazione. Tanto decisivo e trascinatore a Bologna, quanto fragile a Manchester, dove a onor del vero da diversi anni a questa parte stanno rovinando talenti poi rivitalizzati dalla cessione: McTominay a Napoli e De Gea a Firenze sono solo due esempi.

Intanto, per Zirkzee è arrivata l’ennesima bacchettata. Questa volta dall’Olanda, più precisamente dal ct Orange Ronald Koeman: "Non l’ho convocato in nazionale perché non credo sia abbastanza bravo in questo preciso momento. In particolare, quando c’è da calciare o fare un passaggio spesso fa la scelta sbagliata. Abbiamo moltissimi difensori centrali e centrocampisti, mentre le nostre opzioni sono limitate davanti, ma continuo a pensare che devi guadagnare la convocazione e in questo momento non credo che lo meriti. Potrà farlo in un altro periodo". Sarà per un’altra volta. I soldi, ovvero i quasi 5 milioni di ingaggio percepiti a Manchester, non stanno facendo la sua felicità. E chissà che non ci riflettano bene i suoi ex compagni, specie nel caso in cui il Bologna dovesse strappare una nuova qualificazione europea. Lo United, infatti, tanto l’estate scorsa quanto a gennaio, ha tentato l’approccio pure per Dan Ndoye: respinti al mittente in un’estate, la scorsa, che aveva visto le partenze di Zirkzee e Calafiori e i mancati riscatti di Saelemaekers e Kristiansen. Zirkzee potrebbe partire in estate, insieme a Hojlund, con i Red Devils a caccia di una nuova punta di grido: piace Osimhen. E Zirkzee piace in Italia e all’estero, fu richiesto anche dalla Juve a gennaio, ma il futuro è da scrivere, considerato che Motta è in bilico. Dura la vita, lontano dalle Due Torri. Non per Calafiori all’Arsenal e Saelemaekers a Roma, ma Arnautovic a gennaio ha provato a lanciare l’amo (non raccolto) per un ritorno. Ed è notizie di queste ore come Amadou Diawara riparta dalla B spagnola dopo mesi senza contratto, lui che forzò la cessione a Napoli non raccogliendo fortuna né lì né a Roma.

Marcello Giordano