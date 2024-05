Gli ultimi dubbi. Lucumi e Calafiori,. Orsolini o Ndoye

Lucumi o Calafiori, quest’ultimo obiettivo dichiarato della Juventus per il mercato estivo. Ndoye, match winner e uomo della Champions a Napoli, od Orsolini, che nel weekend si è concesso un momento di stacco presenziando a Imola per le qualifiche del Gp. Sono questi alcuni dei dubbi di formazione in vista del big match serale, con Lucumi e Ndoye che partono favoriti e con Saelemaekers che dovrebbe chiudere il tridente con Odgaard. A meno che Thaigo non opti per Castro e per il danese da esterno. Dovrebbe tornare tra i titolari in difesa Beukema, con Posch e Kristiansen sulle fasce e con Soumaoro che sarà omaggiato del ritorno in panchina dopo l’anno di stop per infortunio. Beukema è diffidato, come Calafiori: da qui la decisione di lascerne uno dei due in panchina, per avere comunque due titolari a disposizione per l’ultima giornata. A centrocampo, con Freuler e Aebischer, dovrebbe esserci spazio per uno tra Urbanski, Fabbian o El Azzouzi. Sette i diffidati a rischio squalifica per l’ultima giornata: oltre a Calafiori e Beukema, anche Kristiansen, Ndoye, Lykogiannis, Freuler e Fabbian.

m. g.