Ha arbitrato Juve-Napoli. A Marassi dirige Doveri dopo i veleni di Torino

Sarà Daniele Doveri di Roma a dirigere Genoa-Bologna a Marassi, sabato alle 15. L’arbitro tornerà a dirigere una partita di serie A dopo Juventus-Napoli dello scorso 21 settembre, valida per la quinta giornata, al termine della quale non mancarono polemiche. Doveri scese poi di categoria per arbitrare Juve Stabia-Pisa e tornerà ad arbitrare sabato. Nella scorsa stagione Doveri diresse una volta il Genoa (Genoa-Inter 1-1) a Marassi e due volte il Bologna, che si impose a domicilio 2-1 sul Frosinone e pareggiò a Lecce 1-1.