I due migliorano, ma per sabato è dura. Aebischer più indietro. El Azzouzi e Cambiaghi al lavoro. Difficile il ritorno con il Monza

L’attesa per i recuperi di El Azzouzi, Cambiaghi ed Aebischer continua. I primi due sono rientrati parzialmente in gruppo alla vigilia di Verona e ancora non sono tornati a lavorare a pieno regime. Niente convocazione per San Siro, i due sono rimasti a lavorare a Casteldebole anche nella giornata di ieri, per provare ad accelerare i ritmi e il percorso di recupero nei prossimi giorni. I giocatori, fuori dall’estate a causa di interventi di ricostruzione del crociato del ginocchio (Cambiaghi) ed ernia cervicale (El Azzouzi), saranno rivalutati e allo stato dell’arte la speranza e la sensazione è che possano tornare in gruppo la prossima settimana, dopo aver saltato anche il Monza, quando Italiano ritroverà Lucumi dopo la squalifica.

Stesso discorso vale per Aebischer, operato di ernia inguinale a fine ottobre: anche lo svizzero sarà rivalutato a inizio settimana e la speranza è che possa iniziare a lavorare parzialmente in gruppo nella settimana che porterà ai match con Borussia Dortmund ed Empoli. Il Bologna attende, per valutare anche in chiave mercato la situazione in mediana.

m. g.