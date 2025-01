I rossoblù di Berlino. La partita vista dal club: "Stanotte tanti tedeschi tiferanno per il Bologna»

"Chi può sarà al Dall’Ara. Molti di noi però hanno tenuto le cartucce per la trasferta di Lisbona con lo Sporting e per quella di Coppa Italia con l’Atalanta. Cambia poco: saremo tutti qui, in prima fila, a tifare Bologna insieme a tanti tedeschi che non sopportano il Dortmund...".

Il ‘qui’ di Tommaso Matti, fondatore e presidente del club ‘Berlino Rossoblù’ è il Junction Cafè di Gneisenaustrasse 18, il pub nel cuore pulsante della capitale tedesca che ogni volta che gioca il Bologna si trasforma in uno spicchio di curva Bulgarelli per i cuori rossoblù di Germania.

Matti è bolognesissimo e ha cominciato a respirare il rossoblù tra Corticella e Monteveglio. Nel 2014 si è trasferito a Berlino, dove ha trovato lavoro e anima gemella e dove un anno fa ha fondato il club dei tifosi rossoblù di Germania. Il suo biglietto da visita resta l’Audi targata Bfc1909 (targa ottenuta dopo paziente attesa dalla motorizzazione civile tedesca) con cui periodicamente torna sotto le Due Torri per abbracciare i parenti e per fare tappa al Dall’Ara.

"Stavolta non ci sarò – spiega Tommaso al telefono –, ma ovviamente ci sarò col cuore. Da quassù anche le partite al Dall’Ara per noi rappresentano una trasferta: bisogna incrociare ferie e impegni famigliari, senza contare i costi degli spostamenti. Diciamo che abbiamo investito su Lisbona e Bergamo", che sono rispettivamente la trasferta di Champions del 29 gennaio in casa dello Sporting e quella di Coppa Italia del 4 febbraio a Bergamo con l’Atalanta".

"Ci piacerebbe andare a Lisbona con una piccola speranza di qualificazione", sospira Tommaso. Tradotto: battere il Borussia Dortmund questa notte al Dall’Ara non solo regalerebbe ai rossoblù di Italiano la prima agognata vittoria in Champions ma forse terrebbe un vita un lumicino di speranza di passare il turno. Fare uno sgambetto ai gialloneri, poi, renderebbe felici anche molti tedeschi.

"Il pub in cui guardiamo in tv le partite del Bologna – dice il fondatore del club – è lo stesso in cui i tifosi del Bochum che vivono a Berlino seguono le partite della loro squadra. Il Bochum non solo è gemellato con alcuni gruppi della nostra curva (Forever Ultras e Freak, ndr), ma ha una fortissima rivalità con i tifosi del Borussia Dortmund".

C’è dell’altro: "Il Dortmund è, insieme al Bayern, uno dei club che ha maggior seguito tra i tifosi, ma come succede anche in Italia tanti tedeschi odiano quei colori. Tanti amici di Berlino mi hanno detto: se battete il Dortmund ci fate felici. Quindi possiamo tranquillamente dire che mezza Germania questa notte tiferà Bologna". Nel frattempo ‘Berlino Rossoblù’, regolarmente affiliato al Centro Bologna Clubs, cresce: gli iscritti da 7 che erano in un solo anno sono diventati 42, la metà dei quali vive nella capitale tedesca.

"La passione aiuta – dice Tommaso –, ma aiutano anche i risultati. Se penso alle stagioni che il Bologna faceva qualche anno fa e a dove siamo oggi mi vengono i brividi". Bologna uber alles? Stanotte ai rossoblù di Germania basterebbe passare sopra al Borussia.