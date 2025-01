Ieri la ripresa a Casteldebole. Prevendita: già 26.000 per domenica, probabile pienone in Champions. Verso il sold out contro il Borussia

"Buon anno a tutti", scandito dai calciatori sui canali social del club e poi tutti in campo. Così ieri mattina alle 11 Vincenzo Italiano ha riavviato la macchina rossoblù che dovrà portarlo alla sfida di domenica al Dall’Ara con la Roma (calcio d’inizio alle 18). Sorprese sul campo il tecnico non ne ha trovate, nemmeno quella lieta del ritorno in gruppo di qualcuno dei tre lungodegenti, Cambiaghi, Aebischer e El Azzouzi. E’ possibile però che da qui a domenica due dei tre (i più avanti di condizione sembrano Cambiaghi e El Azzouzi) possano tornare a lavorare parzialmente con i compagni.

Per la sfida con la Roma Italiano a centrocampo dovrà battezzare il sostituto dello squalificato Pobega ma intanto a Casteldebole c’è un cassiere che fa un po’ di conti. La prevendita della gara con la Roma al momento fotografa un Dall’Ara da 26mila presenze, tra abbonati e titolari di biglietto, mentre viaggia speditissima la vendita dei tagliandi della partita di Champions League col Borussia Dortmund, in programma martedì 21 gennaio alle 21 al Dall’Ara. Vuoi perché rischia di essere l’ultima gara casalinga dei rossoblù in Champions vuoi perché da Dortmund arriveranno in parecchi si viaggia verso un Dall’Ara in versione tutto esaurito.