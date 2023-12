Il 13 dicembre. Motta ospite d’onore alla serata dell’Aiac

Non succede di tutti i giorni di avere come ospite d’onore un allenatore che, quando ancora calcava i campi, ha messo in bacheca un Triplete. Ai tesserati dell’Aiac (Associazione italiana allenatori calcio) succederà mercoledì 13 dicembre, quando il presidente Leopoldo Santaniello consegnerà il ‘Premio Panchina’ ai tecnici che hanno vinto i rispettivi campionati, organizzati da Lnd e Cner, nella stagione 2022-23. La cerimonia si terrà nella sede della sezione Aia (Rotonda Italia 8) alle 19,30 e a impreziosirla ci sarà il tecnico rossoblù.